何家勁認了已婚生女 笑言「女兒比老婆美」

64歲的何家勁幾乎凍齡，外表完全沒變。(取材自微博)

64歲港星何家勁當年演出「包青天」一炮而紅，有「最帥展昭」之稱，他近年轉行從商，被港媒目擊帶著一名長相清秀的女子及女童出遊，疑似就是他的妻女，何家勁接受本報系聯合報越洋專訪，認了已有女兒一事，老婆真實身分也曝光。

接到記者電話問起妻女遭偷拍一事，何家勁開玩笑對記者說：「八卦！」然後祝記者新年快樂。他說：「我早已經轉做企業，所以我的這些私人事情早已經跟觀眾無關了啦！」何家勁2011年開始，事業重心轉往中國，打造出綠色生態的食品生產基地及食品工廠，占地約5.4萬平方公尺，並將旗下事業定名為「勁家莊」，不僅發展食品業，還融合觀光 ，將工廠變成打卡旅遊景點，後來還榮獲「廣東省工業旅遊示範基地」稱號，被評為「國家AAA級旅遊景區」，多年下來，何家勁的身價已有數個億。

他之後跟記者解釋偷拍的真實狀況，表示自己現在生活很正常：「周刊拍到那個是我外甥女，不是我老婆，他們沒拍到我老婆只拍到我女兒，傻呼呼的那些人，我平常做直播人家問我就會講，不要這麼八卦，現在我們又不需跟任何人交代，又不是偷偷交女朋友，這麼正常有什麼好怕的，對不對。」

他認了已婚生女，老婆是圈外人，問起長相？他開玩笑說：「老婆不漂亮，女兒漂亮！」然後哈哈大笑。

何家勁1989年拍攝電視劇「不了情」與立委高金素梅假戲真做，可惜一度論及婚嫁的他們最後仍然分手，雙方曾許下60歲若未嫁娶就共度餘生的承諾。但對此話題雙方都是一笑置之，表示純粹是當年玩笑。