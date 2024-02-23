肖戰遭圍堵罕見動怒 轟代拍：聽得懂話嗎你們？

形象一向溫和的肖戰罕見發怒。(取材自微博)

中國人氣男星肖戰一向給人溫文儒雅感覺，近日，他在機場遇到大批粉絲和代拍，造成現場一度混亂，肖戰罕見動怒，大聲怒斥代拍者，成為微博 熱門話題，相關視頻也引發網友熱議。

肖戰日前凌晨時分現身上海機場，準備前往米蘭出席時裝周活動，不料機場擠滿粉絲和許多代拍者，一看到肖戰現身，立刻爭先恐後拿出相機、手機狂拍，還互相推擠，讓他幾乎寸步難行。

肖戰忍無可忍當場怒斥代拍，「聽得懂話嗎你們？往前走，在幹嘛？有沒有秩序？」最後靠著工作人員開路，他才得以離去。

據悉，肖戰日前才在微博轉發工作室的聲明，內容提到他在拍攝新戲期間，因為粉絲不斷蹲守跟拍，已經嚴重影響了劇組的工作安排，也干擾到飯店的其他住客。肖戰為此喊話：「請不要再蹲守了。我每天上下班都穿一樣的衣服，不用浪費時間圍觀，影響公共秩序。尊重他人，也尊重自己。」沒想到才隔了幾天，竟發生機場圍堵失序事件。

其實，代拍者擾亂機場秩序經不是第一次，早前TFboys隊長王俊凱亦不滿代拍者跟拍，在機場大聲飆罵。男神李現也曾在機場就被代拍圍堵，他當下無奈下喊出，「給我點自由好不好。」還指向遠處的拍攝者表示：「狗仔別拍了。」表達自己不滿。

女星倪妮也曾在機場被代拍人員衝撞，但她沒有當場生氣，選擇忍聲吞氣，隨後透過工作室發出聲明批評代拍行為，根本是擾亂公共場所秩序。