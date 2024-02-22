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賈玲神隱1年減重 只為1男星一度現身公開場合

娛樂新聞組／綜合報導
賈玲（圖）減重期間，跑去看周杰倫演唱會。（取材自微博）
賈玲（圖）減重期間，跑去看周杰倫演唱會。（取材自微博）

41歲女星賈玲是最近自導自演的電影「熱辣滾燙」，創下亮眼票房和高討論度，其中最受到討論的話題，就是她神隱一年為戲甩肉50公斤，勵志減重感動不少人。最近她透露，其實在淡出幕前減重的期間，有跑去看周杰倫演唱會，但沒有被認出來。

中時新聞網報導，賈玲是中國大陸家喻戶曉的綜藝節目女主持人，還身兼演員、編劇和導演。她在2023年幾乎沒有出現螢光幕前，花了一年時間減重50公斤後，今年2月終於現身電影「熱辣滾燙」宣傳，她的勵志故事感動大票粉絲，她近期在「魯豫有約」透露減重有多煎熬外，還加碼分享她減重期間跑出去的故事。

賈玲減重期間，跑去看周杰倫（圖，杰威爾提供）演唱會。（圖／杰威爾提供）
賈玲減重期間，跑去看周杰倫（圖，杰威爾提供）演唱會。（圖／杰威爾提供）

雖然賈玲在2023年幾乎神隱，但她透露其實減重期間她有現身公開場合，唯一的一次就是跑去看周杰倫在海口的演唱會，當時她已經瘦到70公斤，令她驚訝的是，完全沒有被認出來，第一次有種在人群中也不會被關注的體驗。

其實在2023年6月就有知情人士爆料，賈玲自導自演電影「熱辣滾燙」，但拍攝過程中多次停機，只為了等賈玲瘦下50公斤，最後在停拍五次後順利完成電影；在電影「熱辣滾燙」上映後，近日又有好消息，該片由索尼影業拿下發行權，將在歐美上映。

減重 周杰倫 索尼

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