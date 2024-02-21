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肖戰27℃下裹羽絨服「我每天上下班都穿一樣」呼籲代拍別蹲守

娛樂新聞組／即時報導
肖戰在27℃下的橫店，仍裹著羽絨服。（取材自微博）
肖戰在27℃下的橫店，仍裹著羽絨服。（取材自微博）

目前人在橫店拍錫的中國鼎留男明星肖戰，轉發了自己工作室的「倡議書」，呼籲代拍「不要再蹲守」，他說「我每天上下班都穿一樣的衣服」，肖戰在27℃氣溫下裹著羽絨服，頓時引發熱議。

貼文一出，「肖戰羽絨服」立馬上熱搜，有網友特替去查了橫店氣溫說，肖戰進組的時候氣溫在0℃～10℃，現在27℃，「看樣子（羽絨服）要穿到夏天去，用這種固執也不會傷害人的方式進行反抗，可憐的頂流哥，還有點可愛和搞笑。」還有網友說：「他肯定不能理解，都不換衣服了，大熱天穿羽絨服了，怎麼人還越來越多了？我也不能理解」、「別整天圍堵他了，每天拍戲從早到晚已經很辛苦了，能不能讓他正常休息，給他一個安靜的環境吧！」

肖戰工作室20日晚在微博發布「倡議書」， 稱自肖戰進組新劇以來，跟拍、蹲守行為愈發嚴重，尤其出現在演員工作酒店的上下班蹲守行為愈演愈烈，已經嚴重侵擾了劇組工作的正常安排，並不可避免地影響到飯店的其他住客，同時也不斷增加大劇組安全方面的管理難度。

工作室稱，不贊成、不接受任何影響公眾秩序的圍堵、跟拍行為，反對任何形式的路透，呼籲不討論不傳播所謂所謂劇組通告等信息。

肖戰隨即轉發，並表示：「請不要再蹲守了。我每天上下班都穿一樣的衣服，不用浪費時間圍觀，影響公共秩序。尊重他人，也尊重自己。」

肖戰日前出席「第二屆#中國電視劇年度盛典」。（取材自微博）
肖戰日前出席「第二屆#中國電視劇年度盛典」。（取材自微博）

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