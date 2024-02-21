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馬思純甩肉25公斤 網讚：美回來了

娛樂新聞組／綜合報導
馬思純成功瘦回來了。(取材自微博)
馬思純成功瘦回來了。(取材自微博)

中國喜劇一姊賈玲增重20公斤再減肥50公斤的驚人變化，連日來成為話題，而金馬影后馬思純減重成果也讓人眼睛為之一亮，她曾經因為身心失衡暴肥，後來努力減重瘦了25公斤，網友直呼「美回來了」。她日前曬出一段減肥的VLOG，分享自己的減肥食譜和過程。

綜合媒體報導，馬思純表示，自己花六到七個月減了25公斤，坦言減肥是靠餓；她每餐只吃兩個雞蛋，第三天中午吃玉米，晚上吃牛排，且要喝大量的水，其中更創下3天瘦3公斤的紀錄。但她也說這方法很極端，不建議大家參考。

馬思純直言自己是易胖體質，又不愛運動，發胖是因為情緒問題，加上吃了有激素的藥，還有甲狀腺、高血壓等問題，一度胖到85公斤。

她說自己試過各種激烈減肥法，也曾經瘦了又反彈，她說到達體重巔峰時，自己都不太認識自己了，情緒低谷，怕自己的狀態已經無法拍戲，加上健康也出問題，她下定決心減重，把生活排滿，做各種運動課，自然沒心思想吃東西。

馬思純表示自己一焦慮就會暴飲暴食，所以最胖的時候她每天都跑5公里以上；前2個月她基本上是生酮飲食，但不能持續太久，不然會掉髮。

馬思純因憂鬱症所擾，服藥導致她短時間體重大增。(取材自微博)
馬思純因憂鬱症所擾，服藥導致她短時間體重大增。(取材自微博)

減重 食譜 高血壓

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