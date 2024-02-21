金晨直播否認胡夏暗戀 稱白敬亭沒放鴿子

金晨(圖)開直播回應戀情，否認是胡夏暗戀對象。(取材自微博)

在和中國男歌手胡夏的戀情傳得沸沸揚揚之後，女星金晨開直播回應戀情，否認是別人暗戀對象，未明指胡夏，「面都沒見過怎麼暗戀」；還回覆網友彈幕：「我可不結婚、我不結婚，目前不結婚。」這項回應讓兩人的戀情變得更加撲朔迷離。

直播中，金晨強調「暗戀是沒有的事」，此話一出，網友隨即炸鍋。有網友認為金晨這是在否認戀情，質問她「被拍好幾次了，說沒見過？」不過，也有網友表示，金晨只是否認是胡夏的暗戀對象，但並未否認和胡夏的戀情，「那時候又不認識怎麼暗戀」。

針對金晨的「目前不結婚」，也有網友解讀：「所以是承認了跟胡夏的戀情，只不過沒有結婚的打算。」

胡夏去年6月在綜藝節目中透露有暗戀女星，金晨去年11月去看他演唱會，他看到她出現在大螢幕，激動地揮手；後來兩人被狗仔拍到看電影、逛廟會也沒避嫌，胡夏還在微博 PO文為金晨的新戲「南來北往」打call：「友情提示，今晚記得追劇」。最近傳出胡夏赴北京到金晨父母家拜訪，飯後還跟金晨一起遛狗，兩人被指好事已近。

另外，直播中金晨也向白敬亭道歉。她說，網路上說白敬亭電影首映會遲到是不實言論，不存在白敬亭放她鴿子。

不過有網友不認同，說「邀請了，答應了，上了現場流程單，然後說有事就不去了，來不及改流程。你說這不叫放鴿子？這不是間接證明了沒去發表會…白敬亭能不能不要再拉各種人幫你洗啊。」