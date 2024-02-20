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爺孫戀又有事 港星李龍基小37歲女友 涉逾期居留被控6罪

娛樂新聞組／綜合報導
李龍基與女友王青霞的情事備受爭議。（取材自Instagram）
李龍基與女友王青霞的情事備受爭議。（取材自Instagram）

73歲香港男星李龍基2019年認愛小37歲女友王青霞（Chris Wong），「爺孫戀」飽受外界議論；近日又有消息傳出，女方涉嫌在港逾期居留被拘捕，傳出最嚴重恐面臨坐牢，讓李龍基擔心到痛哭：「（結婚承諾）一定不會變。」20日開庭時，王青霞被控6宗罪，法官拒絕保釋申請，王青霞神情落寞被押走。

李龍基有「TVB御用皇帝」稱號，他在演藝圈闖蕩多年，多次在港劇飾演皇帝角色。2019年公開認愛相差37歲王青霞，被外界以「爺孫戀」形容。

至於王青霞先前自稱是飛機工程師；綜合媒體報導，王青霞透露自己是透過優才計畫赴港，抵港時間不久；她說：「優才最難，只有長（常）春藤大學先可以，香港政府會補貼給我。優才要學歷係Master以上，學歷一定要係長（常）春藤大學。」

王青霞說自己目前做飛機零件採購工作，幫飛機公司買配件，她說：「我本身鍾意飛機，讀飛機其實係要讀氣象學，亦都要學機械工程學」、「我有飛機執照，隨時可以同你分享！」等等。

據報導，王青霞之後被質疑假學歷、疑似已婚、騙錢等負面傳聞，她也曾拿出相關證書，但有港媒向美國校方查證，並未查到她的名字，持續引發外界質疑聲浪。

據了解，香港法例入境條例指出，任何人違反有效的逗留條件即屬犯罪，最高可判罰款港幣5萬元及監禁2年。香港01報導，20日上午8時許，王青霞由入境處車輛押送到沙田法院。10時開庭，被告王青霞身穿黑色大褸由庭警押到犯人欄，法庭向被告人讀出控罪時，被告人神情緊張，當辯方申請保釋被拒需還押，被告人顯得極度失望。法庭將辯方保釋覆核申請押至2月28日審理，案件安排在4月16日再訊。

李龍基與王青霞情事，演變成社會關注的假學歷和偽造文件風波。（取材自Instagr...
李龍基與王青霞情事，演變成社會關注的假學歷和偽造文件風波。（取材自Instagram）

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