我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

半年逾6萬紐約客糧食券被盜刷 華社也遭殃 損失超過1900萬

紐約法拉盛華人外賣郎集會 籲警方重視摩托車搶案

不讓賈玲獨美 馬思純狂瘦25公斤 網讚：美回來了

娛樂新聞組／即時報導
馬思純因憂鬱症所擾，服藥導致她短時間體重大增。（取材自微博）
馬思純因憂鬱症所擾，服藥導致她短時間體重大增。（取材自微博）

中國喜劇一姊賈玲增重20公斤再減肥50公斤的驚人變化，連日來成為話題，而金馬影后馬思純減重成果也讓人眼睛為之一亮，她曾經因為身心失衡暴肥，後來努力減重瘦了25公斤，網友直呼「美回來了」。她日前曬出一段減肥的VLOG，分享自己的減肥食譜和過程。

綜合媒體報導，馬思純表示，自己花了六到七個月減了25公斤，坦言減肥是靠餓；她每餐只吃兩個雞蛋，第三天中午吃玉米，晚上吃牛排，且要喝大量的水，其中更創下3天瘦3公斤的紀錄。但她也說這方法很極端，不建議大家參考。

馬思純直言自己是易胖體質，又不愛運動，發胖是因為情緒問題，加上吃了有激素的藥，還有甲狀腺、高血壓等問題，曾一度胖到85公斤。

她說自己試過各種激烈減肥法，也曾經瘦了又反彈，她說到達體重巔峰時，自己都不太認識自己了，情緒低谷，怕自己的狀態已經無法拍戲，加上健康也出問題，她下定決心減重，把生活排滿，做各種運動課，自然沒心思想吃東西。

馬思純表示自己一焦慮就會暴飲暴食，所以最胖的時候她每天都跑5公里以上；在飲食上，她榨兩種汁，首先用羽衣甘藍、海藻粉、椰子油、菠菜榨成綠汁，可排毒，讓自己有飽足感，另外用檸檬去皮、電解質粉、代糖、蘋果醋，榨成小黃汁補充攝取水量。喝完後她都晚上5、6點才會餓，再吃一點用橄欖油煎的牛排，前2個月她基本上是生酮飲食，但不能持續太久，不然會掉髮。

第3個月吃一點牛、魚、蝦、多吃點海鮮、藜麥，少吃多糖水果、都換成橄欖油，用熱量較低的方式烹飪食物。有時想放縱一下子，可選在生理期的第一天吃一點小火鍋當放縱餐，因為那時新陳代謝比較快。

不過她也建議兩餐間隔時間越短越好，最後一餐離睡覺時間越久越好，空腹時少量運動，並提醒做完運動要記得拉筋。

馬思純成功瘦回來了。（取材自微博）
馬思純成功瘦回來了。（取材自微博）

減重 食譜 高血壓

上一則

胡夏新年見金晨家長 兩人牽手遛狗 女主角還敷著面膜

延伸閱讀

「熱辣滾燙」還在燒… 賈玲曝下一部電影除了張小斐 「她」也有參演

「熱辣滾燙」還在燒… 賈玲曝下一部電影除了張小斐 「她」也有參演
賈玲春節檔冠軍不保？「熱辣滾燙」日票房暴跌

賈玲春節檔冠軍不保？「熱辣滾燙」日票房暴跌
賈玲春節檔冠軍不保？ 「熱辣滾燙」日票房暴跌 …這部片逆勢衝

賈玲春節檔冠軍不保？ 「熱辣滾燙」日票房暴跌 …這部片逆勢衝
劉德華新片失利 賈玲減50公斤被好萊塢青睞買版權

劉德華新片失利 賈玲減50公斤被好萊塢青睞買版權

熱門新聞

吳鎮宇主演的「破戰」，首日票房只有1.5萬。(取材自豆瓣電影)

首日只有393觀眾、1.5萬票房… 這部港片淪「2024春節檔最慘電影」

2024-02-17 21:42
「賈玲大波浪晚禮服」衝上熱搜。(取材自微博)

賈玲春節檔冠軍不保？ 「熱辣滾燙」日票房暴跌 …這部片逆勢衝

2024-02-18 20:31
(取材自Instagram)

IU曝私下驚人奇特習慣 合作劇組證實：她很奇怪

2024-02-17 19:47
圖／擷自instagram

Twice子瑜終於站C位 回歸美照黑絲襪+絕對領域美翻

2024-02-15 12:17
游本昌在中國電視劇年度盛典獲得「終身成就藝術家」。(取材自微博)

「繁花」劇終人未散…胡歌、陳龍養老院探望91歲「爺叔」

2024-02-12 20:33
吳京無端被謠傳得了愛滋病。(取材自微博)

「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態

2024-02-16 19:05

超人氣

更多 >
「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住

「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住
權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟

權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟
膽固醇太高 專家不碰5食物

膽固醇太高 專家不碰5食物
歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘

歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘
德國天鵝堡姦殺華女 密州男承認指控 最高可判無期

德國天鵝堡姦殺華女 密州男承認指控 最高可判無期