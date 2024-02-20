吳卓羲接棒反貪 封街拍飛車場面
香港曾推出一系列片名為英文字母開頭的反貪電影，由古天樂挑大梁，從「Z風暴」一路演到「G風暴」，即將於2月23日在台上映的「反貪風暴之加密危機」，看似同系列卻是不一樣的人物和故事，男主角也換成港劇人氣小生出身的吳卓羲擔任，他過去在小螢幕扮演過警察，原以為這次飾演廉政公署官員，動作戲不會那麼多，想不到劇組竟然在中環街頭封街拍攝飛車場面，讓他出乎意料。
曾以「衝上雲霄」、「大唐雙龍傳」等話題大戲打開知名度的吳卓羲，首度掛帥主演反貪電影的全新系列作品「反貪風暴之加密危機」，預告中除了有飛車、飆船等動作場面不斷，還看到金馬影后吳家麗及喜劇巨星「開心鬼」黃百鳴加入演出陣容，影迷直呼驚喜。
吳卓羲在「反貪風暴之加密危機」中扮演廉政公署的長官，個性冷靜細心，但是個超級工作狂，會不惜一切調追查真相。他原以為重在查貪汙的文戲，沒想到是動作場面連續不斷，成為體力大考驗，他忍不住笑說：「想不到當ICAC（廉政公署）會比以前演警察時的動作戲還要多，但最重要是拍得好看有型，讓觀眾覺得精采。」
最讓吳卓羲難忘的是劇組更大手筆在市中心的中環街頭封街拍攝飛車場面，還特別借來超多名車，讓他演出時好興奮，因為好多名車在街頭狂飆，真的很刺激。也由於劇組安排封街，他們才有機會站在最熱鬧的街道中間演出，平日是不可能停留在這邊的，機會實在太難得，觀眾不容錯過。
上一則
哈梅意外炒話題「雷鬼之父」奪下北美票房冠軍
下一則
FB留言