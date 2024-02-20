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「熱辣滾燙」還在燒… 賈玲籌拍下部電影

娛樂新聞組／綜合報導
賈玲自爆，下一部電影「轉念花開」已經拍了一部分。(取材自微博)
賈玲自爆，下一部電影「轉念花開」已經拍了一部分。(取材自微博)

就在自導自演的第二部電影「熱辣滾燙」在春節檔大放異采後，賈玲透露了自己下一部電影「轉念花開」已經拍了一部分，並且在老家見粉絲時，當場問觀眾喜不喜歡。據悉，「轉念花開」中，張小斐將挑戰演反派，楊紫則是演臥底。

據了解，賈玲前兩部電影「你好，李煥英」、「熱辣滾燙」都是以自我情感為切入點，但她的第三部電影顯然大有轉變，「轉念花開」在最初的電影備案時名字叫「光明之戰」，內容提示是一部有著刑偵、臥底等元素的故事作品。

賈玲曾在訪談中提到，這部電影是以反傳銷為故事核心，意味著「轉念花開」離開了賈玲的「舒適圈」，將觸角伸到社會問題層面。賈玲在片中飾演家庭主婦劉雅琴，早年被騙入傳銷組織後負債累累，精神也受到創傷。警方為了破獲非法傳銷案件，找到了她，希望她幫忙破案。

據悉，這部電影除了賈玲擔任主演，同樣少不了她的好姐妹張小斐，而男主角同樣是熟面孔，選了王驍加盟，飾演偵辦案件的警察。另一個熟人則是在「熱辣滾燙」中客串背刺表妹的楊紫，她將飾演臥底警察，冒充大學生加入團體，祕密收集證據。

值得一提的是，張小斐將飾演一名高學歷的大反派，完全顛覆她以往的演出經驗，挑戰空間相當大。

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