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周海媚毛孩墩墩 李勤勤收養

娛樂新聞組／綜合報導
周海媚生前很寵愛家中的毛小孩。（取材自微博）
周海媚生前很寵愛家中的毛小孩。（取材自微博）

有「最美周芷若」之稱的香港女星周海媚2023年12月11日在北京離世，終年57歲，她生前養有數隻貓狗，這些毛小孩去向令外界關注；近日有網民發現中國女星李勤勤與毛孩玩耍，原來正是周海媚的愛犬周墩墩。

綜合媒體報導，許多網民關心周海媚的貓狗去向，其工作團隊指「寶貝們都已去了新家庭。」至於收養周墩墩的李勤勤在微博回應：「我和海媚沒有太多的深交，只是在活動上見過幾面，2023年12月我得知海媚在京去世的消息；感到很震驚。看到網上的報導，得知海媚兩隻金毛無人收養，我第一時間聯繫到她的經紀人周鳳，得知我能夠收養牠們，海媚家人也非常認可。」

她說自己會好好照顧周墩墩：「海媚生前很喜愛小動物，常在個人短視頻帳號上分享與自己養的兔子、貓、狗等寵物們相處的點滴。周墩墩已經失去了愛她的海媚，但我相信，今後的周墩墩同樣也會感到家的溫暖。同時也感謝海媚家人」；「故人已去，希望海媚在天堂放心她的毛孩子，也希望海媚的善良與溫暖延續下去。」

李勤勤近日在社交平台中發布和狗狗玩耍的短片，影片中所見，李勤勤和「周墩墩」相處融洽，網友們表示，得知「周墩墩」有好歸宿就放下心頭大石了。至於周海媚的另一隻愛犬周六六，則由周海媚的經理人在照顧。

現年61歲的李勤勤，1984年首次主演中美合拍電影「北京故事」，2005年演出電視劇「京華煙雲」走紅；不過李勤勤感情路一波三折，曾經揚言絕不嫁中國人的她，三段婚姻皆是異國戀，都以失敗收場。

李勤勤與周海媚愛犬周墩墩玩耍。（取材自微博）
李勤勤與周海媚愛犬周墩墩玩耍。（取材自微博）

周海媚 香港 微博

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