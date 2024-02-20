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胡夏新年見金晨家長 兩人牽手遛狗 女主角還敷著面膜

娛樂新聞組／即時報導
金晨繼「乘風破浪的姐姐」後人氣急升。（取材自微博）
金晨繼「乘風破浪的姐姐」後人氣急升。（取材自微博）

中國女星金晨，憑著劇集「無心法師」打出知名度，參加「乘風破浪的姐姐」後人氣急升，最近她與歌手胡夏被多次拍到散步，日前傳出胡夏赴北京，到金晨父母家拜訪，飯後還跟金晨一起遛狗，兩人被指好事已近。

金晨擅長舞蹈，曾和鄧倫交往，近來與歌手胡夏傳出緋聞，兩人被拍到手牽手遛狗，金晨還大剌剌敷著面膜，親密關係不言而喻。

綜合媒體報導，胡夏曾在節目中透露暗戀女星，去年11月金晨去看胡夏演唱會，胡夏看到她出現在大螢幕，激動地對她揮手；兩人被狗仔拍到後也沒避嫌，包括一起看電影、逛廟會，胡夏還在微博PO文為金晨與白敬亭的新戲「南來北往」打call：「友情提示，今晚記得追劇」。

「酷哥追星日記」曝光，春節期間胡夏返回北京，坐保母車直奔金晨父母家；晚間胡夏和金晨一起出門遛狗，金晨敷著面膜，與胡夏邊走邊聊，途中主動挽著胡夏，兩人散步一陣子之後返家。網友直呼兩人進展飛快，「我吃瓜速度都趕不上你們速度了」。

胡夏曾是陶晶瑩主持選秀節目「超級星光大道」第6季冠軍，唱紅「那些年」廣為人知。金晨與胡夏同齡，身高170公分，個性率直，去年與張藝興、王大陸合作電影「孤注一擲」，片中「性感荷官」角色紅極一時，票房也大賣38億人民幣。

此次「南來北往」收視關乎金晨未來發展與是否能升格至一線女星之列，難怪胡夏不畏外界眼光，大膽幫忙打戲，讓外界感到格外甜蜜。

中國歌手胡夏。（取材自微博）
中國歌手胡夏。（取材自微博）

星光大道 鄧倫 緋聞

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