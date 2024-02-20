酒醉鬧機事業全毀 鄭中基不忍發聲 內幕首曝光

鄭中基出道28年多元發展，演藝生涯卻歷經大起大落。（圖／寬宏藝術提供）

鄭中基首度兼任演唱會監製，去年在澳門 展開「Fragments of Wonder」世界巡演，農曆春節期間移師香港 紅館，一連6場於19日晚完美落幕。這回他連著6場都有收紅包，19日晚古天樂登台也跑繞全場1圈收紅包，據悉此為當地習俗，每逢歌手農曆年節開唱，歌迷都會送紅包祝福，歌迷的熱情讓鄭中基十分感動，表示將會全數捐出做公益。

出道28年的他多元發展，演藝生涯卻歷經大起大落，19日晚在安可橋段唱完「猛龍特警隊」、「有種」之後有感而發，自嘲2000年發生酒醉鬧機事件之後，歌手事業全面停擺，「幸好有人找我拍戲，那我就不放過任何歌唱的機會，就去問導演看能不能唱主題曲？」

當年他因形象重挫無法發片，轉戰戲劇市場展現出的「笑果」引發關注，接著在谷德昭執導的2部喜劇電影「行運超人」、「龍咁威2003」徹底扭轉劣勢，不只成為新一代的諧星代表，並順勢重返歌壇，他說「猛龍特警隊」是「龍咁威2003」主題曲、「有種」則是「行運超人」插曲，開心直呼「很幸運能遇到一位好導演」，表達對谷德昭導演的謝意。