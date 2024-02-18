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戲說從頭／查案不忘談戀愛 「大唐狄公」兩不誤

娛樂新聞組╱綜合報導
「大唐狄公案」由周一圍(圖)、王麗坤主演。(取材自微博)
「大唐狄公案」由周一圍(圖)、王麗坤主演。(取材自微博)

由周一圍、王麗坤、鍾楚曦領銜主演，張嘉益、張若昀客串的古裝探案劇「大唐狄公案」日前開播，全劇以單元案件布局謀篇，九大奇案彼此獨立又與主線呼應，「強推理、強邏輯、強現實」三強打造硬核懸疑。

中華網報導，「大唐狄公案」改編自同名小說，「狄公」作為家喻戶曉的熒屏形象，是觀眾心目中的「神探」，本劇聚焦狄仁杰（周一圍飾）青年時期，劇中的狄仁杰文武雙全，恣意灑脫，充滿生動鮮活色彩。

報導指出，「大唐狄公案」主打懸疑探案，全劇包含九大單元奇案，將東方公案中「案發-查案-破案」的敘事邏輯發揮到極致。狄仁杰帶領觀眾走進案件最佳視角，他洞察力驚人，善於發現「隱藏線索」，思維更是縝密，能找到線索間千絲萬縷的聯係。

在已經曝光的預告中，狄仁杰和曹安（王麗坤飾）從相識到相愛的過程吊足胃口；他為何能獨得皇后（鍾楚曦飾）青睞，受命「查明真相」更是疑雲暗湧。

鳳印案中，魏無疾（張嘉益飾）作為狄仁杰的昔日老師，人物神祕難測。對狄仁杰而言，魏無疾如師如父，傾心教導；作為朝堂的股肱之臣，魏無疾也有堅定的主張，他不僅對於鳳印案的告破起著至關重要的作用，也將為尚未入仕的狄仁杰帶來人生重要的一課。

「大唐狄仁杰」在抽絲剝繭查找真相的過程中，洞見人性幽微，「人世無常，義理永存」的精神在狄仁杰一行不畏艱險的前行之路上愈發閃爍。

「大唐狄公案」由周一圍、王麗坤(圖)主演。(取材自微博)
「大唐狄公案」由周一圍、王麗坤(圖)主演。(取材自微博)

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