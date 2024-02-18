劉德華「紅毯先生」7天撤檔 網嘲：圈了錢就跑

劉德華積極宣傳主演的「紅毯先生」，但票房仍不見起色。(取材自微博)

由劉德華主演、寧浩導演的「紅毯先生」，在農曆新年期間上映，力戰「熱辣滾燙」、「第二十條」等8部電影。不過，上映7天後，「紅毯先生」出品方歡喜傳媒突然發聲明，宣布「退出春節檔，重新選擇檔期與觀眾見面」。消息一出，引發不小爭議。

「紅毯先生」出品方指出：「『紅毯先生』是一部極簡主義的荒誕喜劇作品，一部因為與觀眾的交流而變得完整的作品。感謝已經觀看過這部電影的觀眾，也期待我們能在更恰當的時間，遇到願意和我們共同完成這部作品的你。」最後還說：「溝通，從來不晚，我們改天聊。」

據悉，「紅毯先生」上映7日，票房逾8000萬(人民幣，下同，約1117萬美元)，對比票房破26億、賈玲自導自演的「熱辣滾燙」，可說差距非常大，而「飛馳人生2」、「第二十條」也分別拿下23億和12.49億票房。

「紅毯先生」也是繼「我們一起搖太陽」、「八戒之天蓬下界」、「黃貔：天降財神貓」宣布撤出賀歲檔後，第四部撤檔電影。

「紅毯先生」撤檔消息一出，網友紛紛吐槽「吃相實在是太難看了」，還有人說，「春節過了、情人節過了，假放完了大家都上班了，你說你要跑了」、「只要票房打不過同檔期就撤檔，圈錢的目的也太明晃晃」。

其實，「紅毯先生」最初的檔期並不是在春節，是定檔後又臨時改到春節檔。有網友質疑，電影改檔一旦開了先例，整個市場恐怕都會被擾亂，需要有關單位重視。

此外，有關媒體詢問「紅毯先生」內地撤檔，是否會影響到香港 29日上映？劉德華公司回應：「現階段並不清楚，一切看發行方的決定 。」