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小花同是客串賀歲片 楊紫打贏趙麗穎

娛樂新聞組╱綜合報導
楊紫客串賈玲自導自演的「熱辣滾燙」，飾演賈玲的表妹，是一名電視台編導。(取材自微博)
楊紫客串賈玲自導自演的「熱辣滾燙」，飾演賈玲的表妹，是一名電視台編導。(取材自微博)

中國女星趙麗穎、楊紫分別為85與90頂流小花，兩人分別客串演出電影「第二十條」、「熱辣滾燙」，不約而同在春節檔上映，前者賣出近9億(人民幣，下同，約1.3億美元)，後者則大賣20億，成強烈對比。

上報報導，雖然趙麗穎、楊紫都不是電影主角，但好事者還是忍不住拿兩人比較，趙麗穎在電視圈呼風喚雨，從古偶轉型到正劇題材，接連推出「幸福到萬家」、「風吹半夏」叫好叫座，讓她地位持續升級；楊紫去年憑古偶劇「長相思」飆話題，可惜戲路侷限在偶像劇的舒適圈，較沒突破。

積極轉型的趙麗穎將觸角伸至電影圈，先後與大導演張藝謀、陳可辛合作「第二十條」與「醬園弄」，她不計戲分，只求有發揮，可惜「第二十條」因是現實題材，放在闔家觀賞的春節檔較吃虧，在排片率不高的情況下賣出9億人民幣票房。

楊紫受到綜藝才女賈玲邀約，零片酬演出「熱辣滾燙」，客串賈玲的表妹，不計形象搞笑上陣，讓人印象深刻。

賈玲上一部執導的「你好，李煥英」熱賣50人民幣，這回「熱辣滾燙」聚焦「女性自覺」主題，再度逼得觀眾又哭又笑，票房累積20億稱霸春節檔；賈玲同時宣布開拍新片「轉念花開」，楊紫將加盟並是主演之一。

趙麗穎在「第二十條」預告中一邊痛哭一邊比著手語，悲憤到脖頸冒出青筋，令觀眾為她一...
趙麗穎在「第二十條」預告中一邊痛哭一邊比著手語，悲憤到脖頸冒出青筋，令觀眾為她一掬同情之淚。(取材自微博)

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