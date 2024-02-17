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票房不如預期 劉德華「紅毯先生」撤檔

娛樂新聞組╱綜合報導
劉德華主演的「紅毯先生」黯然退出春節檔。(取材自微博)
劉德華主演的「紅毯先生」黯然退出春節檔。(取材自微博)

天王劉德華出道40多年一向是高EQ，他日前宣傳電影「紅毯先生」，遇到一名粉絲手裡拿著簽名照詢問「這真的是你的親筆簽名嗎，我老公當年拿它向我求婚」，他看了幾眼後，給出超暖回應。而「紅毯先生」票房成績未如預期，出品方突發聲明，退出春節檔。

2024年中國賀歲檔上映7部作品，競爭激烈，由寧浩執導、劉德華主演的「紅毯先生」原本呼聲高，票房成績卻未如預期，7天累計票房僅破8000萬(人民幣，下同，約1115.6萬美元)，據悉，該片成本約2.6億人民幣，離回本還差2.5億元，因此出品方忍痛宣布撤檔。

今年電影春節檔除了「紅毯先生」，「我們一起搖太陽」、「黃貔：天降財神貓」也都因為競爭激烈選擇撤檔。

撤檔前，劉德華馬不停蹄在各地宣傳，有名死忠女粉絲手上拿著30年前的照片，上面還有劉天王的簽名，該名粉絲詢問「這真的是你的親筆簽名嗎，我老公當年拿它向我求婚」，劉德華接過相片後，看了幾眼，發出笑聲回答「不是啊！感情是真的啊」。

劉德華的回答獲得許多網友讚賞，「太會說話了」、「華仔情商很高，『簽名是假的，感情是真的』哈哈哈」、「回答得真好」，還有人說，這名粉絲的老公一定沒想到30年後老婆會找到劉德華鑑定真假，開玩笑表示家裡將上演腥風血雨。

劉德華粉絲拿30年前簽名照求本人鑑定 。(取材自微博)
劉德華粉絲拿30年前簽名照求本人鑑定 。(取材自微博)

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