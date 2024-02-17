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偕家人遊新加坡 吳京無端被傳染愛滋

娛樂新聞組╱綜合報導
吳京(左)在新加坡和影迷拍照，看起來精神奕奕。(取材自微博)
吳京(左)在新加坡和影迷拍照，看起來精神奕奕。(取材自微博)

大陸武打男星吳京自導自演「戰狼」電影系列，票房大賣，不少網友也直接以「戰狼」稱呼吳京，近期陸網瘋傳吳京染愛滋，但被爆料染病的男星出生年份與吳京落差甚大，隨後陸網又曝光吳京一家過年到新加坡旅遊的照片，狀態很好，顯然不用吳京親自發聲否認，謠言不攻自破。

來源：YouTube

綜合媒體報導，吳京突然遭傳染愛滋，起因於陸網有人爆料「橫店有男演員染愛滋在接受治療」，接著更莫名傳出爆料中所指男星為「吳京」，

此外，「財經早餐」首席品牌官張程棟1月發文表示：「最近，明星扎堆去醫院檢查HIV，人心惶惶。據說有明星得了HIV，而且男女都有，大好的生命因為欲望不自愛而失去。」不過當時並未引發關注，近來又被炒作起來。

報導指出，爆料源頭指該名男星是正在上升的明星，過著縱欲的生活，常讓助理幫忙約女人，「最近他踩大雷了，他去年約會過的一個女生突然爆出罹患愛滋病的消息，目前事情在他們那個小圈子裡都發酵開來了，現在他也是急得很，已經連夜借用助理的名義去醫院做檢查，生怕自己也中招」。

但仔細看爆料內容，描述該男演員為95後，不太火也不太糊，顯然與1974年出生的吳京完全不符。隨後，有網友曬出與吳京合照，表示「新加坡夜間動物園吃飯偶遇吳京，本人比電視上看起來瘦」，並拍了不少照片，他帶著一家子人一起用餐、看表演，看起來精神奕奕，網友誇他狀態蠻不錯。

吳京無端被謠傳得了愛滋病。(取材自微博)
吳京無端被謠傳得了愛滋病。(取材自微博)

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