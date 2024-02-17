觀影說劇／喜劇片「飯戲攻心2」 稱霸香港賀歲檔

「飯戲攻心2」票房好，口碑也不俗，故事笑中有淚，創造不少有趣及動人的金句。(圖／華映提供)

香港 賣座喜劇「飯戲攻心」於2022年上映，原定春節登場，後因疫情 延到中秋節檔期，仍在香港大賣，今年續集「飯戲攻心2」直攻賀歲檔，雖然首集靈魂人物「大哥」黃子華沒有繼續演出，但在香港賀歲檔仍賣得滿堂彩，以2500萬(港幣，下同，約320.5萬美元)稱霸票房冠軍，直接打破首集票房紀錄。

首集「飯戲攻心」創下超過7390萬票房，成為香港史上最賣座的港產喜劇電影，「飯戲攻心2」首日票房直接超越首集首日票房，大年初一（10日）單日票房台幣550萬也打破首集最高的單日票房紀錄，除了票房叫座，電影的口碑也叫好，故事笑中有淚，創造不少有趣及動人的金句。

導演陳詠燊表示，續集並不是加入一些新的重量級明星員，再重新發展一個新的故事就能成功，而是想延續之前家族成員接續的故事，才能感動觀眾。此次以「婚姻是夢想但婚禮是硬仗」的主題，讓不少觀眾心有戚戚焉。