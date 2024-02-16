影／粉絲老公拿「簽名」求婚 劉德華鑑定後揭曉：感情是真的

劉德華主演的「紅毯先生」退出春節檔。（取材自微博）

天王劉德華出道40多年一向是高EQ，他日前宣傳電影「紅毯先生」，遇到一名粉絲手裡拿著簽名照詢問「這真的是你的親筆簽名嗎，我老公當年拿它向我求婚」，他看了幾眼後，給出了超暖回應。而「紅毯先生」票房成績卻未如預期，7天累計票房破8000萬，出品方突發聲明，將退出春節檔，選擇擇期再觀眾見面。

2024年中國賀歲檔上映了七部作品，競爭激烈，由寧浩執導、劉德華主演的「紅毯先生」原本呼聲高，票房成績卻未如預期，7天累計票房破8000萬，出品方突發聲明，將退出春節檔，選擇擇期再觀眾見面。

熱映中的「紅毯先生」，宣布將退出春節檔，重新選擇檔期與觀眾見面，聲明中也對觀眾支持表達了感謝，並對主創及工作人員表示歉意。