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影／粉絲老公拿「簽名」求婚 劉德華鑑定後揭曉：感情是真的

娛樂新聞組╱即時報導
劉德華主演的「紅毯先生」退出春節檔。（取材自微博）
劉德華主演的「紅毯先生」退出春節檔。（取材自微博）

天王劉德華出道40多年一向是高EQ，他日前宣傳電影「紅毯先生」，遇到一名粉絲手裡拿著簽名照詢問「這真的是你的親筆簽名嗎，我老公當年拿它向我求婚」，他看了幾眼後，給出了超暖回應。而「紅毯先生」票房成績卻未如預期，7天累計票房破8000萬，出品方突發聲明，將退出春節檔，選擇擇期再觀眾見面。

2024年中國賀歲檔上映了七部作品，競爭激烈，由寧浩執導、劉德華主演的「紅毯先生」原本呼聲高，票房成績卻未如預期，7天累計票房破8000萬，出品方突發聲明，將退出春節檔，選擇擇期再觀眾見面。

熱映中的「紅毯先生」，宣布將退出春節檔，重新選擇檔期與觀眾見面，聲明中也對觀眾支持表達了感謝，並對主創及工作人員表示歉意。

劉德華近日馬不停蹄在大陸各地宣傳，有名死忠女粉絲手上拿著30年前的照片，上面還有劉天王的簽名，該名粉絲詢問「這真的是你的親筆簽名嗎，我老公當年拿它向我求婚」，劉德華接過相片後，看了幾眼，發出笑聲回答「不是啊！感情是真的啊」。

劉德華的回答獲得許多網友讚賞，「太會說話了」、「華仔情商很高，『簽名是假的，感情是真的』哈哈哈」、「回答得真好」，還有人說，這名粉絲的老公一定沒想到30年後老婆會找到劉德華鑑定真假，開玩笑表示家裡將上演腥風血雨。

劉德華粉絲拿30年前簽名照求本人鑑定 。(取材自微博)
劉德華粉絲拿30年前簽名照求本人鑑定 。(取材自微博)

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