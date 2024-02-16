搶C位、爆惡搞女星…白敬亭形象重挫 網喊宋軼「快跑」

網友紛紛喊話宋軼「快跑」。（取材自微博）

中國當紅小生白敬亭被指在央視春晚上演唱「上春山」時，霸占C位又偷換衣服凸顯自己，接著又被挖出許多過往「耍心機」的黑歷史，微博 上已掉粉20萬，且持續暴跌中，儘管央視官方已發表「每一個走位都精心設計並被準確呈現」的說法，仍止不住網友對白敬亭的攻擊。

白敬亭在春晚上與魏大勛、魏晨合唱「上春山」，被發現霸占最高的台階演唱，直到魏大勛走向他所站的台階，他才匆匆走下；且彩排時三人都是穿白色系服裝，正式演唱時，只有白敬亭換了黑色的套裝，被指心機重。

除了春晚上的質疑聲浪，白敬亭也被挖出對昔日合作過的女星許多不禮貌的事件。其中，鄭合惠子曾在節目上透露，與白敬亭合作「夏至未至」時，白敬亭明白地表示，為了不想看到鄭合惠子臉上的痘痘，所以對戲時都不會戴隱形眼鏡。

此外，不少網友還跑去白敬亭緋聞 女友宋軼的微博帳留言，「快分手吧！免得你風評也被害了。」、「姐快跑」、「敲醒你那顆戀愛腦吧，不然倒霉一整年。」據悉，宋軼和白敬亭是因為合演「長風渡」爆出熱戀，