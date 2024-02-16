曬「厚厚壓歲錢」挨轟炫富 李小璐女兒嗆酸民：嫉妒嗎

甜馨在網上曬壓歲錢，引發議論。(取材自微博)

過年期間，中國男星賈乃亮和李小璐 的女兒甜馨在網上曬出厚厚一疊的壓歲錢，並配上「不止」，卻遭到網友吐槽「炫富」，她不滿回應，「你們這些人真的喜歡沒事找事欸，曬一下生活怎麼了？」。

11歲的甜馨跟風流行，常透過社交平台和網友分享生活點滴。春節這段時間，收到不少壓歲錢的她，特地拍片展示「戰果」，只見畫面中的她拿著厚厚一疊百元大鈔，還分成了3小疊，經網友目測應該有3萬元。

此舉引起不少酸民攻擊，「煩死了，炫耀個啥呀」、「有錢人的快樂到底是什麼」，還有人說，「知道你有錢，但不用刻意發視頻」。

面對網友質疑，甜馨解釋這不是在炫富，還說這些壓歲錢是折起來的，總共有1萬元，並回嗆酸民，「我知道普通人半年的工資很少，可是你們掙錢跟我有什麼關係啊？又不是掙錢給我花，你是嫉妒了嗎？」。

此外，甜馨也無奈表示：「搞得像你們破產 了一樣，你的意思就是說我得到錢給你們花是嗎？可別還說『哎呀，甜馨怒懟惡評』，你們真的是閒得沒事兒幹，黑完一個人又黑一個小朋友，我看你們是真的餓了！」她最後嗆道：「你們要是真把我逼到死路了，我跟你們沒完」。

據悉，這不是甜馨第一次回懟網友。今年年初，她在社交平台上更新了一條關於學校生活的視頻，還表示自己很喜歡同學的陪伴，沒想到有網友在評論區開了句玩笑，問道「有小萬叔叔嗎？」甜馨看了直接回懟，「誒剛好沒有，學校廁所還缺一個位置，你進不進？」。