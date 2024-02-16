春晚主持人取消關注白敬亭？ 馬凡舒闢謠：好好過年乖～

白敬亭在央視春晚上鬧出霸占C位事件。(取材自微博)

大陸男星白敬亭參加央視春晚，不料因為霸占C位、服裝問題，引發網友議論，還被爆出曾對多位女星「不禮貌」舊事。隨著事件不斷發酵，有網友爆料，春晚女主持人馬凡舒已取消關注白敬亭，疑是不滿他在春晚的行徑，但這個說法很快就被馬凡舒否認。

有網友爆料，自己已關注馬凡舒一段時間，記得她是白敬亭的粉絲，「她之前在小紅書 裡面發過白潮牌的OOTD，還表示自己挺喜歡他的，後來白跟馬兩人還互關了。」如今白敬亭出事後，該網友突發奇想去查馬凡舒的追蹤清單，卻發現女方已取消追蹤白敬亭，連之前穿對方潮牌拍的照片都刪除。

該網友還強調，「我可以非常肯定馬對白取消關注一定是在晚會後，且馬本人作為主持人，肯定看過所有的彩排，並且應該和很多的幕後人員是朋友，其它的不說，你們自己品！」

不過，馬凡舒很快就在小紅書和微博 發文，寫下「好好過年乖～（闢謠要趕早）」，並附上一張寫著「沒有的事，好好過年」的圖片，火速澄清網路上的傳言。經確認，她的小紅書目前關注25個帳號，白敬亭依然是其中的一個。

據了解，擁有亮麗外型的馬凡舒有著央視最美女神之稱，她曾經擔任央視節目的主持人，主持「天下足球 」時打開知名度。