我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爸送外賣沒熄火 華童被偷車賊連人帶車擄走

Nvidia差多少才能當全球市值一哥？前10大排行一次看

徐帆同台馬思純 「煙火人家」詮釋母女情

娛樂新聞組╱綜合報導
徐帆、馬思純在劇中飾演一對母女。(取材自微博)
徐帆、馬思純在劇中飾演一對母女。(取材自微博)

由徐帆、馬思純主演的電視劇「煙火人家」近日開播，劇中，徐帆和馬思純第一次飾演母女，兩人互飆演技，讓觀眾看得直呼過癮。

中新網報導，「煙火人家」改編自豆瓣閱讀連載小說「她和她的群島」，影集圍繞著孟家的三代人展開，講述大家長喬海雲(宋春麗飾)，性格各異的孟家三姊妹孟明瑋(徐帆飾)、孟菀青(梁靜飾)、孟以安(李小冉飾)以及三姊妹各自的女兒，在經歷家庭及其婚戀等種種問題後，彼此支撐、各自成長的故事。

「煙火人家」自定檔起即以實力陣容和寫實題材引發關注，首集在除夕之夜的背景下登場，十足年味中，一系列頗具生活質感的場景下，靠著對生活細節、生活狀態的捕捉，角色間深層微妙的情感依稀顯現。

劇中的三代女性將展開各自的情感世界與人生進程，包含中年夫妻關係、職場關係、女性職業身分與家庭身分的平衡等現實議題。在這過程中，創作者以平視角度給予女性頗具溫度的關注，並做了細膩的呈現與深度的探討。

據報導，從宋春麗到徐帆、梁靜、李小冉，再到馬思純、孫千，老中青三代實力演員塑造出「煙火人間」三代立體鮮活、性格各異的女性人物，依照人物性格邏輯發展而成，呈現女性的困境糾結。

「煙火人家」聚焦了家庭在個體成長中的地位與角色。劇中的母女關係各有不同，孟明瑋過度關注著李衣錦生活的一切細節，孟菀青與陶姝娜(孫千飾)之間則有著摯友般的熱情平等；此外，還有喬海雲對於後輩的不同感情，姊妹間的微妙又穩固的感情，疊加構成了一個傳統中國當代家庭的感情之網。 

徐帆、馬思純在劇中飾演一對母女。(取材自微博)
徐帆、馬思純在劇中飾演一對母女。(取材自微博)

上一則

觀影說劇／手牽初戀放天燈 許光漢新片好甜

下一則

「最帥索隆」耍大牌？陳柏霖：別捕風捉影

延伸閱讀

暴雪時分、慶餘年2 今年蓄勢爆款電視劇

暴雪時分、慶餘年2 今年蓄勢爆款電視劇
「大江大河3」接棒「繁花」走進90年代改革大潮

「大江大河3」接棒「繁花」走進90年代改革大潮
韓國瑜一早開工 與周萬來視察立院 讚他議事規則教科級人物

韓國瑜一早開工 與周萬來視察立院 讚他議事規則教科級人物
人物／全國謀殺之都 東巴洛阿圖扭轉印象

人物／全國謀殺之都 東巴洛阿圖扭轉印象

熱門新聞

謝玲玲搭乘的遊艇上直升機停機坪。（取材自Instagram）

從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪

2024-02-08 06:34
游本昌在中國電視劇年度盛典獲得「終身成就藝術家」。(取材自微博)

「繁花」劇終人未散…胡歌、陳龍養老院探望91歲「爺叔」

2024-02-12 20:33
孔劉（右）與李棟旭曾合作「鬼怪」。圖／愛奇藝提供

演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他

2024-02-07 14:49
(取自新華社)

她終於露面了「先增重40斤再減100斤」網友大受震撼

2024-02-10 20:38
楊冪（右）和劉愷威離婚時，女兒一直在香港生活。(取材自微博)

10歲高瘦「小糯米」正面曝光 顏值像極楊冪

2024-02-07 07:30
郭羨妮罕見曬出和老公的同框照。圖／摘自IG

最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光

2024-02-14 10:09

超人氣

更多 >
擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市

擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市
最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光

最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光
大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價

大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價
酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷
名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？

名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？