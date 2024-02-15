徐帆同台馬思純 「煙火人家」詮釋母女情

徐帆、馬思純在劇中飾演一對母女。(取材自微博)

由徐帆、馬思純主演的電視劇「煙火人家」近日開播，劇中，徐帆和馬思純第一次飾演母女，兩人互飆演技，讓觀眾看得直呼過癮。

中新網報導，「煙火人家」改編自豆瓣閱讀連載小說「她和她的群島」，影集圍繞著孟家的三代人展開，講述大家長喬海雲(宋春麗飾)，性格各異的孟家三姊妹孟明瑋(徐帆飾)、孟菀青(梁靜飾)、孟以安(李小冉飾)以及三姊妹各自的女兒，在經歷家庭及其婚戀等種種問題後，彼此支撐、各自成長的故事。

「煙火人家」自定檔起即以實力陣容和寫實題材引發關注，首集在除夕之夜的背景下登場，十足年味中，一系列頗具生活質感的場景下，靠著對生活細節、生活狀態的捕捉，角色間深層微妙的情感依稀顯現。

劇中的三代女性將展開各自的情感世界與人生進程，包含中年夫妻關係、職場關係、女性職業身分與家庭身分的平衡等現實議題。在這過程中，創作者以平視角度給予女性頗具溫度的關注，並做了細膩的呈現與深度的探討。

據報導，從宋春麗到徐帆、梁靜、李小冉，再到馬思純、孫千，老中青三代實力演員塑造出「煙火人間」三代立體鮮活、性格各異的女性人物，依照人物性格邏輯發展而成，呈現女性的困境糾結。

「煙火人家」聚焦了家庭在個體成長中的地位與角色。劇中的母女關係各有不同，孟明瑋過度關注著李衣錦生活的一切細節，孟菀青與陶姝娜(孫千飾)之間則有著摯友般的熱情平等；此外，還有喬海雲對於後輩的不同感情，姊妹間的微妙又穩固的感情，疊加構成了一個傳統中國當代家庭的感情之網。