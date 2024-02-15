我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爸送外賣沒熄火 華童被偷車賊連人帶車擄走

Nvidia差多少才能當全球市值一哥？前10大排行一次看

情人節發健身合照 鍾楚曦認愛侯雯元

娛樂新聞組／綜合報導
鍾楚曦(左)公開和侯雯元合體健身照。(取材自Instagram)
鍾楚曦(左)公開和侯雯元合體健身照。(取材自Instagram)

因演出馮小剛電影「芳華」打開知名度的中國女星鍾楚曦，和男星侯雯元合作電視劇「如果奔跑是我的人生」傳出假戲真作。2月14日西洋情人節當天，鍾楚曦先是在IG公開兩人合體健身照，稍晚又在微博分享多張雙人合照，大方認愛。

鍾楚曦和侯雯元去年9月就被狗仔拍到摟腰逛動物園，春節期間，兩人更被發現在春晚結束後，一起飛往泰國度假。緋聞沸沸揚揚傳了這麼久，但當事人始終未正面回應，沒想到在西洋情人節當天，終於PO合影官宣戀情，不少網友紛紛送上祝福，直讚「配一臉」、「就喜歡大大方方地」、「要幸福啊」，還有網友看兩人平時就保持著好體態，直呼他們是「體脂率最低情侶」。

據悉，侯雯元今年34歲，在電影「封神第一部」飾演「崇應彪」暴紅，之後演過多部電視劇。而30歲的鍾楚曦出道以來花邊新聞不斷，和男神李現、陳偉霆都傳過緋聞，但最讓人印象深刻的，還是與張雲龍合作「最遙遠的距離」擦出愛火，被拍到四天三夜共處一室，但是新劇播出前就爆分手消息。

侯雯元被網友質疑是鍾楚曦無縫銜接的新男友，有酸民嗆鍾楚曦劈腿，「聽說妳出軌了？」她則直接回應，「聽說？那你聽說過造謠犯法嗎？」態度霸氣。

鍾楚曦、侯雯元官宣戀情後，有不少網友在留言區心疼張雲龍，還調侃鍾楚曦為啥這次戲拍完了沒有分手，引起不小議論。

緋聞 動物園 泰國

上一則

「最帥索隆」耍大牌？陳柏霖：別捕風捉影

下一則

新片預告破點閱紀錄 死侍自稱「漫威救世主」

延伸閱讀

情人節最強閃光 胡宇威、陳庭妮甜蜜合照登上時報廣場

情人節最強閃光 胡宇威、陳庭妮甜蜜合照登上時報廣場
鍾楚曦情人節正式認愛… PO「合體健身照」 網心疼張雲龍

鍾楚曦情人節正式認愛… PO「合體健身照」 網心疼張雲龍
情人節收大紅包 達美發送14億利潤給員工

情人節收大紅包 達美發送14億利潤給員工
情人節閃婚? 南加無預約結婚來這裡

情人節閃婚? 南加無預約結婚來這裡

熱門新聞

謝玲玲搭乘的遊艇上直升機停機坪。（取材自Instagram）

從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪

2024-02-08 06:34
游本昌在中國電視劇年度盛典獲得「終身成就藝術家」。(取材自微博)

「繁花」劇終人未散…胡歌、陳龍養老院探望91歲「爺叔」

2024-02-12 20:33
孔劉（右）與李棟旭曾合作「鬼怪」。圖／愛奇藝提供

演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他

2024-02-07 14:49
(取自新華社)

她終於露面了「先增重40斤再減100斤」網友大受震撼

2024-02-10 20:38
楊冪（右）和劉愷威離婚時，女兒一直在香港生活。(取材自微博)

10歲高瘦「小糯米」正面曝光 顏值像極楊冪

2024-02-07 07:30
郭羨妮罕見曬出和老公的同框照。圖／摘自IG

最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光

2024-02-14 10:09

超人氣

更多 >
擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市

擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市
最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光

最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光
大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價

大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價
酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷
名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？

名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？