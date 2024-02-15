情人節發健身合照 鍾楚曦認愛侯雯元

鍾楚曦(左)公開和侯雯元合體健身照。(取材自Instagram)

因演出馮小剛電影「芳華」打開知名度的中國女星鍾楚曦，和男星侯雯元合作電視劇「如果奔跑是我的人生」傳出假戲真作。2月14日西洋情人節當天，鍾楚曦先是在IG公開兩人合體健身照，稍晚又在微博分享多張雙人合照，大方認愛。

鍾楚曦和侯雯元去年9月就被狗仔拍到摟腰逛動物園 ，春節期間，兩人更被發現在春晚結束後，一起飛往泰國 度假。緋聞 沸沸揚揚傳了這麼久，但當事人始終未正面回應，沒想到在西洋情人節當天，終於PO合影官宣戀情，不少網友紛紛送上祝福，直讚「配一臉」、「就喜歡大大方方地」、「要幸福啊」，還有網友看兩人平時就保持著好體態，直呼他們是「體脂率最低情侶」。

據悉，侯雯元今年34歲，在電影「封神第一部」飾演「崇應彪」暴紅，之後演過多部電視劇。而30歲的鍾楚曦出道以來花邊新聞不斷，和男神李現、陳偉霆都傳過緋聞，但最讓人印象深刻的，還是與張雲龍合作「最遙遠的距離」擦出愛火，被拍到四天三夜共處一室，但是新劇播出前就爆分手消息。

侯雯元被網友質疑是鍾楚曦無縫銜接的新男友，有酸民嗆鍾楚曦劈腿，「聽說妳出軌了？」她則直接回應，「聽說？那你聽說過造謠犯法嗎？」態度霸氣。

鍾楚曦、侯雯元官宣戀情後，有不少網友在留言區心疼張雲龍，還調侃鍾楚曦為啥這次戲拍完了沒有分手，引起不小議論。