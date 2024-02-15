劉德華春節檔翻車 「紅毯先生」票房走低 觀眾評價不低

「熱辣滾燙」已突破20億元票房，是春節檔大贏家。(取材自微博)

2024年中國賀歲檔上映了七部作品，競爭激烈，由寧浩執導、劉德華主演的「紅毯先生」原本呼聲高，票房成績卻未如預期，但觀眾口碑非常不錯；而賈玲執導的的話題作品「熱辣滾燙」則以20億元票房排行第一。

香港 01報導，「紅毯先生」於上映前預售期間，僅以2355萬元人民幣票房排行第五，上映五天也只進帳7368萬元，是五部真人演出賀歲電影的最後一名。「紅毯先生」以香港影壇為背景，講述資深演員劉偉馳出道40年來一直渴望成為影帝，於是迎合評審口味拍攝農村題材作品，並在這過程中發生一連串的笑話。

「紅毯先生」日前公布製片成本，光是導演寧浩的片酬就超過2400萬元，而男主角劉德華片酬更是突破6000萬元，再加上其他各方面的支出，總成本超過2.6億人民幣。這樣算下來，電影至少應該收穫10億人民幣以上的票房才能夠確保收支平衡，但以現在的成績來看，該片虧損金額說不定會成為年度之最。

雖然票房成績不如預期，但觀眾之間的口碑卻非常高，除了劉德華在電影中重現自己不少經典作品的場面，喚起觀眾的集體回憶外，當中暗諷娛樂圈生態的劇情，被網友們認為是近年珍稀的作品模式；還有觀眾因「紅毯先生」而將劉德華封神，還把該片劇情與好萊塢 巨星凱特 布蘭琪（Cate Blanchett）近年神作「TÁR塔爾」對比，大讚劉德華演技更上一層樓，幾乎可媲美影后凱特布蘭琪。