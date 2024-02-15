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不愛兩人世界？劉嘉玲約朋友一起過情人節

記者陳建嘉／綜合報導
足球金童大衛貝克漢(左起)，日前和劉嘉玲、梁朝偉夫妻相見歡。(取材自Instagram)
足球金童大衛貝克漢(左起)，日前和劉嘉玲、梁朝偉夫妻相見歡。(取材自Instagram)

梁朝偉與劉嘉玲愛情長跑30年，劉嘉玲為他打理生活起居，甚至擔任他的經紀人。情人節當天，劉嘉玲在香港出席活動，提到兩人已是老夫老妻，不會特別過節，僅說自己已經約了朋友吃飯，並說現在已經很少兩人世界，畢竟每天都在彼此對望，「有朋友在一起會更開心」。

據港媒報導，劉嘉玲受訪時表示，每逢情人節自己會準備禮物，也會手寫卡片給老公，屬於「老派浪漫」的類型，是否希望收到驚喜？她則笑答：「我希望有驚喜，其實女生很簡單，收到一朵花或是有心意，就會很開心，當然有禮物會更開心。」

梁朝偉最近以「金手指」入圍香港金像獎影帝，她則甜蜜喊一定最看好老公，「雖然其他入圍者都很好，但我一定偏心他」，不過她也透露梁朝偉3月將要到外地拍戲，尚未確定能否出席金像獎。

而此前阿根廷足球球王梅西（Lionel Messi）赴香港舉辦表演賽，梁朝偉與劉嘉玲也到場力挺，並與球星貝克漢（David Beckham）開心合影。對於梅西最終沒出場比賽，劉嘉玲直呼可惜，「很多人為了梅西特地來香港，還買很貴的門票想看他踢球」，但她也自認是一日球迷，只要看到梅西現身就好，即使沒出場也不會太失望，更不忘揶揄梁朝偉的社交恐懼症，「他原本不想去的，是我強迫他，他想在家裡看球，他好怕擁擠人潮的場合。」

梁朝偉 梅西 香港

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