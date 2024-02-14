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東京同框賈永婕 吳佩慈疑懷5寶

記者林士傑╱綜合報導
吳佩慈(右)跟賈永婕一起在東京朝聖泰勒絲演唱會。(取材自臉書)
吳佩慈(右)跟賈永婕一起在東京朝聖泰勒絲演唱會。(取材自臉書)

45歲台灣女星吳佩慈跟大陸富商紀曉波育有2男2女，但至今沒結婚、沒名分，去年傳出紀曉波有財務危機，吳佩慈對此持續神隱，未有回應；近日卻傳出吳佩慈東京同框賈永婕，終於讓粉絲知悉她近況。

近來由於大陸警方破獲犯罪集團，傳出首腦疑為紀曉波，且紀曉波也屢爆財務危機，但吳佩慈始終沒有回應，甚至在社群銷聲匿跡。鮮少露面的她近日現身日本東京，與好友賈永婕一同朝聖泰勒絲(Taylor Swift)演唱會，雙美相伴讓網友大讚「真的好漂亮喔」。

吳佩慈以九頭身聞名，保養得宜的她身材向來穠纖合度，由於跟賈永婕的合照中穿著寬鬆，身材也顯得些微豐腴，引發網友揣測是否懷上第五胎，紛紛獻上祝福。

不過吳佩慈四年前在社群宣布封肚，2021年因為合照中被好友摸肚引發懷孕疑雲，讓她連忙否認，這回又遭疑有喜，若屬實即有機會產下小龍子或是小龍女。

另外，先前資深媒體人呂文婉在「新聞挖挖哇」簡述吳佩慈及坊間傳聞，指吳佩慈每生一個，財富就往上疊，目前身家已高達232億台幣(約7.3億美元)，標準的「母以子貴」，在香港買豪宅，過著貴婦生活，沒想到2014年傳出紀曉波有財務危機。

吳佩慈與紀曉波並未正式結婚，仍是他未婚妻，網友以前為她抱屈，他疑似出事後，反而誇兩人不結婚才是明智之舉，應該可以減少被牽連的可能。

吳佩慈(左二)跟男友紀曉波(右二)育有四個小孩。(取材自微博)
吳佩慈(左二)跟男友紀曉波(右二)育有四個小孩。(取材自微博)

泰勒絲 香港 日本

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