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害劉謙出包？主持人苦笑問央視「要重播幾次？」

娛樂新聞組／綜合報導
劉謙(左)變魔術，主持人尼格買提(右)緊張失措的模樣，被網友製作成表情包。(取材自微博)
劉謙(左)變魔術，主持人尼格買提(右)緊張失措的模樣，被網友製作成表情包。(取材自微博)

台灣知名魔術師劉謙時隔五年再度登上春晚，但在撲克牌魔術環節，一旁主持人尼格買提的困惑表情令觀眾懷疑魔術穿幫了嗎？笑翻一票網友，而這段影片也被瘋狂轉發，尼格買提更被做成表情包，讓他忍不住發文詢問央視文藝，「（春晚）大概還要重播幾次？我就問問」，隨後央視文藝在留言區回覆「再播億遍」，幽默回應笑翻不少網友。

劉謙2019年在央視春晚曾出現致命穿幫，事隔五年，他再登春晚備受矚目，「劉謙真的會魔法」一度成為微博熱搜，但因為一旁的主持人尼格買提露出困惑的表情，最後也沒開牌，被指疑似穿幫。

事後尼格買提在節目表示「我們彩排好幾次，每一次都是對的，但是我今天中間的時候，中間插牌，有一張牌沒有插進去，我就把下面的拿到上面插了，我就發現…」說到一半，他突然想到「不能說太多」。

當時有一半的牌是藏在他褲子口袋裡，但拿出牌的一瞬間他發現「完了，沒對上」。不過，他直覺撲克牌外面的花色總能對上吧，但拿了半天後，發現「外面也沒對上」，讓他趕快把牌重疊在一起，而在這段期間內，慌亂的表情早就被觀眾發現了。

本來安排他要問另一位主持人「有對上嗎」然後向觀眾展示撲克牌，最後他只能偷偷把牌藏起來，他也在節目中90度鞠躬道歉「對不起劉謙老師」。尼格買提也提到劉謙當下不知道，還給了他一個大大的擁抱，讓他當下整個人後背發涼。

尼格買提崩潰三天回家鄉新疆過年，看著自己緊張失措的模樣變成無數的表情包，終於忍不住發文：「麻煩請問一下央視文藝、春晚，大概還要重播幾次？」

網友看了笑翻，紛紛留言，「重播到下一次春晚」、「好消息，再362天就明年春晚了」，尼格買提的發文也引來央視文藝留言回覆，「再播億遍」。

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