傳謝賢癱瘓送醫 經紀人痛罵造謠「歹毒」

陳淑芬(左一)曬出與謝賢(左二)等人的拜年照，駁斥網路謠言。(取材自Instagram)

87歲港星謝賢2022年以電影「殺出個黃昏」拿下香港 金像獎最佳男主角，以85歲高齡成為歷屆最年長影帝，近年來網路上屢傳他健康出問題，正逢過年期間，近日竟傳出他「癱瘓入院」的假消息，讓香港知名經紀人陳淑芬氣得立刻社群貼出與謝賢的合照闢謠，除了力證謝賢身體健康，更痛罵造謠的網友「歹毒」、「居心何在」。

這幾年謝賢時常傳出健康亮紅燈、行動不方便等消息，所幸每次都是虛驚一場。

陳淑芬過去曾是張學友的經紀人，日前她曬出大年初二(11日)與友人到謝賢家拜年照，照片中的謝賢一身喜氣，看來精神奕奕、笑容滿面，還與前妻狄波拉及其他朋友同框，眾人拜年敘舊聊天。

只見謝賢穿著橘紅色西裝外套，裡頭是紅色Polo衫，戴著墨鏡，精神狀況看起來很好，還面露微笑，根本不是如傳聞中的癱瘓送醫。

陳淑芬在Instagram發文透露：「開心的有說有笑，吃著蘿蔔糕，看看電視，非常開心。」

陳淑芬指出，原本沒打算公開與謝賢的合照，但因突然看到網路上出現有關謝賢的不實傳聞，讓她感到非常憤怒，決定提供謝賢近照闢謠，她發文道：「在新年這樣詛咒一位老人家，歹毒的始作俑者，居心何在！」