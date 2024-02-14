我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

長島國會特殊選舉 民主黨蘇奧齊宣布勝選

傳謝賢癱瘓送醫 經紀人痛罵造謠「歹毒」

記者陳慧貞╱綜合報導
陳淑芬(左一)曬出與謝賢(左二)等人的拜年照，駁斥網路謠言。(取材自Instagram)
陳淑芬(左一)曬出與謝賢(左二)等人的拜年照，駁斥網路謠言。(取材自Instagram)

87歲港星謝賢2022年以電影「殺出個黃昏」拿下香港金像獎最佳男主角，以85歲高齡成為歷屆最年長影帝，近年來網路上屢傳他健康出問題，正逢過年期間，近日竟傳出他「癱瘓入院」的假消息，讓香港知名經紀人陳淑芬氣得立刻社群貼出與謝賢的合照闢謠，除了力證謝賢身體健康，更痛罵造謠的網友「歹毒」、「居心何在」。

這幾年謝賢時常傳出健康亮紅燈、行動不方便等消息，所幸每次都是虛驚一場。

陳淑芬過去曾是張學友的經紀人，日前她曬出大年初二(11日)與友人到謝賢家拜年照，照片中的謝賢一身喜氣，看來精神奕奕、笑容滿面，還與前妻狄波拉及其他朋友同框，眾人拜年敘舊聊天。

只見謝賢穿著橘紅色西裝外套，裡頭是紅色Polo衫，戴著墨鏡，精神狀況看起來很好，還面露微笑，根本不是如傳聞中的癱瘓送醫。

陳淑芬在Instagram發文透露：「開心的有說有笑，吃著蘿蔔糕，看看電視，非常開心。」

陳淑芬指出，原本沒打算公開與謝賢的合照，但因突然看到網路上出現有關謝賢的不實傳聞，讓她感到非常憤怒，決定提供謝賢近照闢謠，她發文道：「在新年這樣詛咒一位老人家，歹毒的始作俑者，居心何在！」

陳淑芬除了分享謝賢近況、駁斥謠言外，也請關心他的影迷放心。

謝賢(右)一身喜氣，精神奕奕。(取材自Instagram)
謝賢(右)一身喜氣，精神奕奕。(取材自Instagram)

香港

上一則

61歲關之琳美美賀年 挨酸濾鏡開太大

下一則

阿湯哥不藏愛了？ 進駐小25歲名媛新歡豪宅

延伸閱讀

87歲謝賢癱瘓住院、謝霆鋒24小時照顧？ 張國榮前經紀人曬照回應…

87歲謝賢癱瘓住院、謝霆鋒24小時照顧？ 張國榮前經紀人曬照回應…
市長探英雄警探劉文健父母

市長探英雄警探劉文健父母
習俗篇／開心拜年不失禮 6大禁忌千萬別踩

習俗篇／開心拜年不失禮 6大禁忌千萬別踩
盧秀燕改口稱台糖豬肉個案 綠議員：造謠抹黑者該道歉

盧秀燕改口稱台糖豬肉個案 綠議員：造謠抹黑者該道歉

熱門新聞

謝玲玲搭乘的遊艇上直升機停機坪。（取材自Instagram）

從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪

2024-02-08 06:34
孔劉（右）與李棟旭曾合作「鬼怪」。圖／愛奇藝提供

演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他

2024-02-07 14:49
游本昌在中國電視劇年度盛典獲得「終身成就藝術家」。(取材自微博)

「繁花」劇終人未散…胡歌、陳龍養老院探望91歲「爺叔」

2024-02-12 20:33
早前傳胡歌將接陸劇「風禾盡起張居正」。（取材自微博）

胡歌繁花演完將演「張居正」？傳角色被古裝男神搶走

2024-02-06 20:39
楊冪（右）和劉愷威離婚時，女兒一直在香港生活。(取材自微博)

10歲高瘦「小糯米」正面曝光 顏值像極楊冪

2024-02-07 07:30
(取自新華社)

她終於露面了「先增重40斤再減100斤」網友大受震撼

2024-02-10 20:38

超人氣

更多 >
2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元

2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元
全球最長壽家庭 每天吃相同午餐

全球最長壽家庭 每天吃相同午餐
殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處

殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處
紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕

紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕
全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事

全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事