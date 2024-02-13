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白敬亭霸C位掉粉20萬 網諷：李白預言「獨坐敬亭山」

娛樂新聞組／即時報導

中國男星白敬亭今年在央視春晚疑似「霸占C位」連日引起話題，白敬亭全網多個帳號加起來掉粉超過20萬，不出意外，他應該是唯一一個上了春晚反而掉粉的明星。

白敬亭與魏大勛及魏晨一同高歌「上春山」，豈料他疑似想要多點鏡頭，因此在演唱時一度霸占C位，以及衣服上與其他兩位男星不同，引起許多爭議，「上春山」成了「占春山」。雖然粉絲護航，但網友仍調侃他「獨坐敬亭山」，直呼唐朝詩人李白是一千年前的大預言家。

白敬亭一個農曆年成為心機男，和喬欣的往事也被網友翻出來。

2021年喬欣主演的電視劇「小風暴」上映，為了宣傳新劇喬欣還特意在朋友圈裡群發紅包，拜託好友們幫自己發博宣傳新劇，還貼心地準備了不一樣的帖文內容，與此在聊天室裡群發紅包犒勞大家。

沒想到，白敬亭十分不厚道地直接把喬欣的聊天截圖直接給曬到網上，直接戳穿喬欣拜託好友宣傳新劇、並且連文案都準備好的事實。不甘示弱的喬欣直接甩出白敬亭在朋友圈連搶三次紅包的截圖。兩人一來一往，白敬亭再曬出喬欣的黑圖並加上一句「不要引戰」。

隨著白敬亭在春晚被質疑耍心機，當年他和喬欣的這件事也再次上了微博熱搜。

白敬亭獲邀上央視春晚，卻質疑耍心機霸C位，連日登上微博熱搜。（取材自微博）
白敬亭獲邀上央視春晚，卻質疑耍心機霸C位，連日登上微博熱搜。（取材自微博）

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