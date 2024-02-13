周星馳滿臉唇印 陳法蓉撇不是我

陳法蓉出面揭露周星馳臉上唇印真相。 （取材自微博）

港姐冠軍出身的陳法蓉，當年曾與周星馳 、劉德華等人一同演出「賭俠」。劇情中有一幕是周星馳特異功能盡失，而當他走出曾與張敏所在的房間後，臉上滿臉唇印意氣風發。外傳這些唇印就是當時陳法蓉所吻，而非化妝師所畫。事隔多年，陳法蓉則出面澄清，強調片中周星馳滿臉唇印與自己無關。

噓！星聞報導，周星馳在劇中飾演周星祖，他利用特異功能幫助陳刀仔（劉德華飾）籌賭資而喪失能力，後來兩人一起參加「世界慈善賭王撲克牌大賽」，周星祖因為夢蘿（張敏飾）的吻而恢復特異功能，當時周星祖走出房間時滿臉唇印，此畫面也引發熱議。

當時有傳聞指出，原先周星馳要請化妝師在臉上畫幾個唇印，而正巧當時化妝師正在幫陳法蓉化妝，周星馳先是自己補了唇印但效果極差，劉德華見此狀便自告奮勇想吻周星馳，不過周星馳怕會傷了劉德華的形象而拒絕，最後由陳法蓉親星爺。

對此，多年後陳法蓉出面澄清，她在直播間還原當時的情況，「我不知道為什麼常常看到有人說，周星馳臉上的唇印都是我來的，其實沒有，我連他拍這場戲的時候我在吃飯還是幹嘛我都忘記了，反正那場戲，他化妝的時候我應該不在現場。是假的，並不是真的，我猜可能是化妝師把它畫上去的，我不覺得真的是親上去的，但是我也不知道，我不能代表其他人回答，我知道的就是那個並不是我，我沒有親過他的臉。」