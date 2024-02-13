減重100斤霸屏 賈玲喊學會愛自己

賈玲瘦身前後對比，讓網友為之驚艷。（取材自微博）

今年農曆春節，全網關注的人物無疑就是藝人賈玲。長久以來外界對賈玲的印象大概就是豐腴，身高166公分的她，體重最重曾經破百公斤。但大年初一，賈玲隨著電影「熱辣滾燙」再度亮相，她成功瘦身100斤（50公斤）後的最新模樣也首度曝光，被媒體形容「成功震驚全網」。還有網友說，「聲音聽上去都瘦了！」

現年42歲的賈玲因外型緣故，過去經常以搞笑的形象演出。賈玲近日發布自己的最新海報，並配上一句「心靈雞湯」：「一切都來得及，記得愛自己」。

在新作品中，賈玲明顯變瘦，露出了清晰的下頜線甚至是腹肌。「華爾街 見聞」稱，看到瘦了100斤的賈玲，無數網友都發出了「龍年第一嘆」：「啥也不說了，賈玲，大寫的牛！」「這真的不是AI換臉嗎？」「自己的減肥失敗固然難受，但他人的成功更令人破防……」「這比她十幾年前第一次上央視春晚的時候更瘦！」

儘管賈玲隔天在個人微博 發文表示，這部電影跟減肥無關，甚至跟拳擊關係都不大，而是一部講述善良的人如何找到自我，學會愛自己的電影。但外界最關注的還是她如何在一年內減掉100斤。

「熱辣滾燙」片尾記錄了賈玲如何在一年內，從最初的210斤（105公斤）變成了電影殺青時的117斤（58.5公斤），而在這期間，她最瘦時曾到109斤（54.5公斤）。

談到減肥的過程，賈玲說，她是盡力而為也是量力而行，「沒有很勉強自己，我給自己設定的目標，就是這麼長的時間裡盡全力，能做到哪些就拍哪些，做不到就失去了這個鏡頭。」

賈玲不想在身材上做太大文章，她希望觀眾去電影院 裡看到的是她「變強了」，而不是「變瘦了」。

近日，賈玲出席首映會後活動，見著滿場觀眾忍不住激動噴淚，讓許多網友直呼「我也跟著哭了」。

她說最希望隨著電影登上的熱搜詞是愛自己，「只要能讓自己快樂的事情，只要能夠讓自己舒適的事情就多去做，希望每個人都能透過這部電影學會愛自己，學會愛生活。」