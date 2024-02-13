害劉謙魔術出包？尼格買提尷尬問「要重播幾次？」 央視妙回…

劉謙(左)變魔術，主持人尼格買提(右)緊張失措的模樣，被網友製作成表情包。(取材自微博)

台灣知名魔術師劉謙時隔5年再度登上春晚，但在撲克牌魔術環節，一旁主持人尼格買提的困惑表情令觀眾懷疑魔術穿幫了嗎？笑翻一票網友，而這段影片也被瘋狂轉發，尼格買提更被做成表情包，讓他忍不住發文詢問央視文藝，「（春晚）大概還要重播幾次？我就問問」，隨後央視文藝在留言區回覆：「再播億遍」，幽默回應笑翻不少網友。

知名魔術師劉謙曾於2019年5度登上央視春晚表演，卻出現致命穿幫，事隔5年，他今晚再度登上春晚，表現更是備受矚目，「劉謙真的會魔法」一度成為微博 熱搜，但因為一旁的主持人尼格買提露出困惑的表情，最後也沒開牌，被指疑似穿幫。

事後尼格買提在節目表示「我們彩排好幾次，每一次都是對的，但是我今天中間的時候，中間插牌，有一張牌沒有插進去，我就把下面的拿到上面插了，我就發現...」說到一半，他突然想到「不能說太多」，他拿出兩張牌表示就是這兩張。

當時有一半的牌是藏在他褲子口袋裡，但拿出牌的一瞬間他發現「完了，沒對上」。不過，他直覺撲克牌外面的花色總能對上吧，但拿了半天後，發現「外面也沒對上」，讓他趕快把牌重疊在一起，而在這段期間內，慌亂的表情早就被觀眾發現了。

本來安排他要問另一位主持人「有對上嗎」然後向觀眾展示撲克牌，最後他只能偷偷把牌藏起來，他也在節目中90度鞠躬道歉「對不起劉謙老師。」尼格買提也提到劉謙當下不知道，還給了他一個大大的擁抱，讓他當下整個人後背發涼。

尼格買提崩潰3天回家鄉新疆 過年，看著自己緊張失措的模樣變成無數的表情包，終於忍不住發文「麻煩請問一下@央視文藝 @春晚，大概還要重播幾次？我就問問。」

網友看了笑翻，紛紛留言，「重播到下一次春晚」、「好消息，再362天就明年春晚了」，尼格買提的發文也引來央視文藝留言回覆，「再播億遍」。