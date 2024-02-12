2023綜藝經典中求新 綜Ｎ代仍是壓艙石

「乘風2023」多年來累積了不少粉絲。(取材自微博)

經過十數年的分流與創新，「現象級」、「爆款」、「霸屏」在中國綜藝領域已經可遇難。2023年的綜藝市場延續著近兩年「降本增效」的製播策略，一方面穩定「綜N代」的基本盤，提升節目新鮮度和關注度；另一方面，努力在內容細分、創新表達上，打造受眾圈層，尋找身分認同。

音樂綜藝 邁向多元探索

北京青年報報導，音樂綜藝類依舊是最大的節目品類，與以往不同，2023年的音綜不再糾結於同題競爭，而是走向了更多樣化的探索，在細分賽道上各自耕耘，希望精準抓住圈層人群的喜好。

「綜N代」中，「乘風2023」、「披荊斬棘3」、「天賜的聲音」等老牌綜藝收視穩定，「聲生不息」年初「寶島季」年末「家年華」，兩季主題雖然不同，但要義都在梳理中華音樂源流，以音樂溝通兩岸三地。

「天賜的聲音」收視穩定。(取材自微博)

「時光音樂會」則打出「重逢老友、交新友」口號，沉浸地講述我和音樂好友的故事，氣氛自然純粹。時隔兩年重啟的「樂團的夏天」讓音樂Live線上的氣氛同樣熾烈，一曲「大夢」又唱得全網心有戚戚。

去年的幾檔音綜新品開始嘗試在更多方向上尋找突破口。由優酷出品的OST綜藝「劇好聽的歌」選擇以情動人，讓「蒼蘭訣」等近年熱播劇OST(原聲)參與競演。

「劇好聽的歌」創出一條新路。(取材自微博)

騰訊視頻「舞台2023」、芒果TV「青春π計劃」同樣主打舞台競演，陣容卻大相徑庭，「舞台」同台競技者多是新生態歌手，「青春π」搜羅了全網不被定義的音樂「通才」與「怪才」，B站的大學生音樂綜藝「愛唱歌的大學生」女生季，則直接把選手鎖定在青春校園裡那群「精神狀態滿分」的大學女生，三檔競演錯落播出，照顧到了不同年輕人群的觀看體驗。

觀察類綜藝 「情緒」成了寶

延續前兩年的勢頭，聚焦職業進階的職場綜藝、關注情感成長的戀愛綜藝、關照社會現實的觀察類綜藝，在去年依舊表現亮眼。

情感觀察節目提供完整感情的生命全程。你可以在「心動的信號」中，體驗初戀的虐與甜，在「半糖戀人」中感受中年之愛的穩健和果斷，在「愛的修學旅行」中，探索明星夫妻的相處之道，在「再見愛人」中，追問「誰都沒錯，日子怎麼就沒法過了？」然後反省、修復抑或放下……。

「心動的信號」屬於情感觀察節目。(取材自微博) 「愛的修學旅行」中，探索明星夫妻的相處之道。(取材自微博)

隔著螢幕還能學到更多。例如在B站的「零零職介所」和「令人心動的Offer4」中，學習職場菜鳥的生存法則；在「五十公里桃花塢」中，修練「i人」的社交秘笈；或加入「毛雪汪」，享受一下老友相伴的鬆弛；或沉浸在「種地吧」中，療癒都市生活的精神內耗。

旅行綜藝 融入文化內涵

去年的旅行節目也不再簡單地走馬觀花，而是透過嘉賓的深度體驗和探索，融入更多文化內涵與專業知識。

「哈哈哈哈哈第三季」，真正實現了360度展現東北地域文化的多元魅力：雪地足球 、鑿冰捕魚、洗浴文化、燒烤雞架……。「來活了兄弟」則透過「來活兄弟團」的全國「整活」之旅，解鎖最能代表城市魅力的特色體驗。「一起擼串吧」，展現了綜藝緊跟潮流動向的敏銳直覺，把淄博燒烤點燃的那把火傳遞到了全國各地。

「花兒與少年·絲路季」則是帶著觀眾去看中國的「世界朋友圈」。七位有梗的花少成員一路且行且樂，讓節目成為熱搜話題的常客。既好笑又療癒的還有主打自然旅居的「現在就出發」，相比自然風光、地域文化，這部節目中的生活場景可能更讓人印象深刻：下雨天，賈冰在屋外做飯，時不時與屋內的沈騰、范丞丞搭茬兒玩笑，誰也沒有刻意抖包袱，空氣中卻飄滿了快樂的因子。

「花兒與少年」中的話題常常上熱搜。(取材自微博) 「現在就出發」主打自然旅居。(取材自微博)

這幾檔節目也在提醒業界，要實現嘉賓們從陌生人到老友的轉化，節目組要給予足夠的空間和時間讓他們真實相處，個性分明的人和真實的情感流動才是綜藝的內容根本。

體競綜藝 各家打法不同

2023年，其他賽道的節目似乎都在錯峰出行，唯有體育競技節目逆流而上搞起了同題比強。當然，各家的打法不盡相同。

騰訊影片的「我可以47」節目設定在世界末日來臨之前，選手需要接受一系列極端困境的挑戰，通關晉級不只是關乎力量的強弱，還有謀略、選擇。愛奇藝「勢不可擋」著重於個人形體和精神魅力的釋放，為觀眾帶來最原始的感官享受。芒果TV「哎呀好身材：奔赴季」則是男女選手需要兩兩組隊，共同完成競技任務，在比賽與挑選搭檔間摩擦出不一樣的火花，導致被觀眾評價為「體能綜藝轉型戀綜」。