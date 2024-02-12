去年上映5部作品 周依然：得趕緊再拍

去年算是周依然在影視上的豐收之年。(取材自微博)

去年算是中國演員周依然在影視上的豐收之年，有好幾部作品與觀眾見面，電視劇「我們的日子」，電影「溫柔殼」、「三貴情史」、「無價之寶」和最新上映的「涉過憤怒的海」。「我總覺得在清庫存，快清沒了，得趕緊拍了」，周依然笑著說。

新京報報導，拍完「涉過憤怒的海」之後，有將近一年時間，周依然都沒有從角色中走出來。片中她飾演的金麗娜具有邊緣型人格障礙，原生家庭帶來的愛的缺失，讓她感覺自己是被拋棄、被遺忘的人。對於電影中傳達出來的這種複雜情感，周依然「依然」很有共鳴，拍完這部電影，她覺得對於自己也是一種情感宣洩。

去年，周依然交出了一份比較滿意的答案卷，除了「涉過憤怒的海」之外，她還有四部作品與觀眾見面：「我們的日子」中的王雪花、「溫柔殼」中的小馬、「三貴情史」中的婷婷、「無價之寶」中的石芊芊。她覺得，自己在每個階段的作品裡，都留下了當時最真實的一面。

周依然坦言自己比較晚熟，小的時候都是父母幫忙做決定，而自己有能力做決定的時候，又不太喜歡做計畫，去刻意追求計畫內容。

周依然在「涉過憤怒的海」的戲分，全是在日本 拍攝的。電影最早在大連開機時，沒有周依然的戲分，她趁著這個時間提前學了兩三個月的日語，「好像真的要去留學」。她找了一位私人語言老師，每天在咖啡 館上課，算是體驗生活的過程。

在日本拍攝時，每天收工之後，周依然都會去逛逛本地的超市，買些當地的水果麵包。她覺得，這也是角色體驗生活的一部分。而且，當時她也比較喜歡獨處，想找一下金麗娜的狀態，就自己去溜噠，想著金麗娜每天喜歡吃什麼，有一個怎麼樣的生活方式，就從多方面去完整這個角色。

報導指出，片中有一場老金（黃渤飾）去殯儀館認女兒屍體的戲，那是全片周依然與黃渤唯一一次「對手戲」。儘管她躺在床上，只是演一具遺體，「但我得給他刺激」，周依然說。那場戲的場景環境全都來真的，劇組真的找到一家殯儀館，讓周依然躺在屍床上。

拍那場戲，周依然哭了一天，哭得傷心欲絕，以至於讓曹保平差點心軟，有點動搖是否堅持這種真實極致的拍攝方式。周依然解釋當時的哭，有很多種情緒，「不是害怕，是非常難過，這種戲確實不常見，人躺在上邊又硬又冷，那種生理刺激就發自內心覺得很難過，感覺自己就像一塊肉。」

拍完「涉過憤怒的海」之後，周依然有接近一年的時間，沒有從金麗娜這個角色中走出來。「動不動就會哭，特別自卑，情緒也不對」，周依然也想快點脫離掉角色，但沒辦法，拍攝時候所有的感受都太真實了，她整個人都沉浸在角色裡，信念感特別強，就像有東西在她心口扎了一刀的感覺，所以花了很長時間才走出來。