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遭劉家昌掀家醜 甄珍罕見露面顯憔悴

娛樂新聞組╱綜合報導
劉家昌（左起）與甄珍、劉子千母子相互發文攻擊。（本報資料照片）
劉家昌（左起）與甄珍、劉子千母子相互發文攻擊。（本報資料照片）

83歲的資深音樂人劉家昌去年底寫下2000字，砲轟前妻甄珍奪產貪得無厭，還爆料甄珍「幫兒子召妓」，引來甄珍在臉書上回嗆「寡廉鮮恥」。近日香港媒體人汪曼玲曬出資深藝人年前聚餐照片，甄珍帶著兒子劉子千(現改名章立衡)現身，甄珍看起來相當開心、氣色也好，但眼神變憔悴，不過也讓關心她的粉絲們終於鬆了一口氣。

綜合媒體報導，甄珍從2022年8月21日與外界失聯，至今一年半未公開露面。汪曼玲最近曬出多張聚會照片，甄珍也出現在餐會上，整個人看似有點消瘦、眼神變憔悴，但氣色還不錯。網友看到照片後開心留言「章立衡（子千）歷盡滄桑，甄珍還是這麼漂亮」、「再次看到久違的甄珍，還是那麼笑容可掬，這是上帝給我最好的新年禮物」

劉家昌去年10月無預警發長文，透露近日剛接受攝護腺手術入院治療，在休息室時想起過去的家務事，坦言自己婚姻破碎只好認命，話鋒一轉並砲轟遭甄珍無情奪產，更罵兒子劉子千「不忠不孝、不知羞恥」。文中驚爆甄珍母子被北京律師欺騙，批評兒子整天研究如何告父親、奪產等內容。劉子千當晚深夜在臉書發表一張貼圖，圖上寫著「我把牛牽來了，你繼續吹」，疑似隔空回應老爸的批評。

劉家昌還爆料指甄珍「陪著兒子到北京做宣傳，在旅館竟幫兒子叫妓，這是做母親能幹的事？」對此，劉子千在臉書回應：「針對劉家昌想透過誣陷我和我的母親搞敲詐與勒索，那是痴人做夢！我母親已表達得很清楚，法律程式一定走完。」

甄珍與兒子章立衡出席香港資深媒體人汪曼玲宴會。(取材自微博)
甄珍與兒子章立衡出席香港資深媒體人汪曼玲宴會。(取材自微博)

劉家昌 臉書 香港

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