郭富城每天只睡3小時 宣傳新戲累到被扶下樓

郭富城出席「臨時劫案」香港首映會。（圖／華映提供）

郭富城、任賢齊及林家棟共同演出電影「臨時劫案」，將於賀歲檔上映。三大巨星為電影賣力宣傳，郭富城甚至身體不適而臨時缺席馬來西亞的宣傳，幸好徹底休息後己恢復健康，帥氣出現在香港 首映會，更透露特別珍藏了在電影中使用的暴牙道具，顯見對角色的喜愛。

「臨時劫案」已在中國上映，口碑鼎盛，但之前郭富城在中國宣傳時，似乎身體不太舒服，林家棟更扶著他走樓梯，之後也缺席了馬來西亞的宣傳，但經過休息之後，上周末已神采奕奕的出現在香港首映會，眾人關心他的身體，他說：「那時候我幾乎快沒有聲音了，開完演唱會又立刻趕去機場，天天只睡3、4個小時，從早上6點上飛機就一路宣傳到半夜，家棟見我不舒服，特別扶了扶我。」他接著表示後來發現是扁桃腺發炎了，又影響到了眼睛和耳朵都發炎，「真是牽一髮而動全身，但現在沒事了。」