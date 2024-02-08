帶新女友學當後母 汪小菲親子遊地點踩大S地雷

汪小菲和女友有說有笑，小玥兒專心吃甜點。(取材自微博)

中國富商汪小菲 與台灣女星大S 結束婚姻後，桃花緣頗旺，近日他帶小孩到新加坡與張蘭團圓，新女友台灣網紅曼蒂（Mandy）愛相隨，兩人頻頻被捕捉同框，日前中國網友在環球影城 拍到汪小菲與女兒小玥兒、女友，有人就回想起大S曾在節目上透露「環球影城很可怕」，笑稱如今汪小菲有了新對象，總算可以去環球影城好好享受了。

汪小菲公開和網美曼蒂戀情後，就時常帶著女友旅遊、工作，這趟新加坡之旅讓張蘭鑑定準媳婦，也讓女友實習後媽媽。網友在環球影城的餐廳看見汪小菲一行人圍坐一桌，其中汪小菲和曼蒂、女兒小玥兒坐在同一張椅子上，坐中間的汪小菲與左邊的小梅邊滑手機邊聊天，女兒則專心吃甜點。