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「最帥展昭」身家逾億港元 卻嘆是苦命人

娛樂新聞組╱綜合報導
有「最帥展昭」美譽的何家勁從商，經營得有聲有色。(取材自微博)
有「最帥展昭」美譽的何家勁從商，經營得有聲有色。(取材自微博)

有「最帥展昭」美譽的何家勁，自淡出幕前演出後轉戰內地從商，與好友合夥經營健康食品生意「勁家庄」，並搞得有聲有色，盛傳現年64歲的他身家已過億港元。

香港01報導，雖然何家勁多次避談過億身家的傳聞，但見他現時生活相當寫意，經常隨香港明星足球隊到內地不同城市踢友賽，加上可能少煩惱，何家勁無論外貌還是身型，都保持得非常好，近年他還進駐社交平台當上KOL，而且有問必答、風趣幽默的風格，深受內地網民喜愛。

何家勁近日在社交平台PO影片，自稱「勁哥是個苦命的人」，片中他表示，從身上一個位置就能看出這個人是不是一個有福氣的人：「不用看什麼，看他的手就知道了，勁哥就不是那種很有福氣的人，反正每一分錢、每一個工作都是自己拚出來，真的看手就知道。」

隨後何家勁在鏡頭前展示他布滿青筋、飽經風霜的一雙手：「我的手真的是…我都不知道怎麼形容，這個手一看就是個幹活的人。」

何家勁指，曾跟幾個生活在更頂層的朋友見面，在跟他們握手時驚訝：「嘩！真的是男人的手啊，要軟如棉。女人的手呢，真的有肉、厚厚的，很舒服的。特別是一個男士，你跟他握手，這個手跟棉花一樣，你都不用說了，這個人的福氣真的是，這個是老天給的，像我們這些跟人家握手，人家摸了個手那麼硬，哎，你就是一個苦命的人啊！」

何家勁近年活躍社交平台，成為KOL。（取材自小紅書）
何家勁近年活躍社交平台，成為KOL。（取材自小紅書）

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