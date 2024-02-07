「最帥展昭」身家逾億港元 卻嘆是苦命人

有「最帥展昭」美譽的何家勁從商，經營得有聲有色。(取材自微博)

有「最帥展昭」美譽的何家勁，自淡出幕前演出後轉戰內地從商，與好友合夥經營健康食品生意「勁家庄」，並搞得有聲有色，盛傳現年64歲的他身家已過億港元。

香港 01報導，雖然何家勁多次避談過億身家的傳聞，但見他現時生活相當寫意，經常隨香港明星足球 隊到內地不同城市踢友賽，加上可能少煩惱，何家勁無論外貌還是身型，都保持得非常好，近年他還進駐社交平台當上KOL，而且有問必答、風趣幽默的風格，深受內地網民喜愛。

何家勁近日在社交平台PO影片，自稱「勁哥是個苦命的人」，片中他表示，從身上一個位置就能看出這個人是不是一個有福氣的人：「不用看什麼，看他的手就知道了，勁哥就不是那種很有福氣的人，反正每一分錢、每一個工作都是自己拚出來，真的看手就知道。」

隨後何家勁在鏡頭前展示他布滿青筋、飽經風霜的一雙手：「我的手真的是…我都不知道怎麼形容，這個手一看就是個幹活的人。」