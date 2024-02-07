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昔有6段情 郭富城嫩妻認「我很花心」

娛樂新聞組╱綜合報導
郭富城(右)與小22歲方媛結婚多年。(取材自微博)
郭富城(右)與小22歲方媛結婚多年。(取材自微博)

香港天王郭富城2017年與小22歲網紅方媛結婚，育有兩女，最近天王嫂曾上相親節目「非常完美」的影片流出，只見方媛被問到過往情史時老實回答「有過六段感情」，「花心是因為沒有找到喜歡的男生」。

綜合媒體報導，從影片中可見，方媛被男嘉賓問到過去的感情經歷時，她表示曾有過六段戀愛經歷，最短的只有三個月，花心是因為沒有找到喜歡的男生。當時方媛父母希望她的另一半能門當戶對，但她本人卻對富家公子不感興趣，「對方也不一定要有家族企業」。

方媛家中擁有家族企業，家人希望她找到門當戶對的人家，但緣分就是那麼神奇，當時說不愛富家子弟的方媛最後卻嫁給郭富城，對此有些網友覺得她心口不一，也有人緩頰配對節目都有劇本，無須認真。

在節目中，方媛選擇向百萬網紅「仲尼」黃小灃告白，但被男方拒絕，仲尼和方媛沒有牽手成功，去年也因溺水過世，從此自人生舞台落幕。

影片曝光後，網友們紛紛留言表示「方媛當時真的好漂亮」、「以前是小公主類型的」、「天王嫂真是厲害」、「她說話怎麼跟趙麗穎有點（像）」、「她長得好漂亮啊，跟別的網紅不是一個level的」。

網友挖出方媛(左)化名「愛麗絲」參加配對節目。(取材自微博)
網友挖出方媛(左)化名「愛麗絲」參加配對節目。(取材自微博)

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