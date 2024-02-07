我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 華人忙掃貨

梁朝偉改變演技 隔10年再爭香港金像獎影帝

記者陳建嘉、黃保慧／綜合報導
梁朝偉在「金手指」中扮演金融詐騙集團首腦。(圖／龍祥提供)
梁朝偉在「金手指」中扮演金融詐騙集團首腦。(圖／龍祥提供)

第42屆香港金像獎公布入圍名單，去年在金馬獎大放異彩的港片「白日之下」是最大贏家，共計有16項提名，「年少日記」、「金手指」則緊追在後，各有12項，梁朝偉以「金手指」隔10年再度角逐影帝，吳慷仁則以港片「但願人長久」角逐最佳男配角。

「白日之下」是香港金像獎入圍最大贏家，共入圍16項。(圖／双喜提供)
「白日之下」是香港金像獎入圍最大贏家，共入圍16項。(圖／双喜提供)

梁朝偉這回在「金手指」扮演金融詐騙首腦程一言，難得飾演反派，他曾直呼這個角色貪婪、狡猾，完全一改他先前的憂鬱扮相，整個拍戲過程都非常好玩；這次再度問鼎影帝，讓他直呼：「好開心，多謝所有投我票的人，也祝賀所有入圍者。」

在「白日之下」有突破性演出的林保怡，去年就已經提名金馬獎，此次角逐影帝，他則開心表示，隔沒幾天就要過年，正在年貨大街採買，「現在就像得獎了一樣開心，先上街買隻雞，用來謝神還願吧，謝謝大家」。

吳慷仁在「但願人長久」飾演染上毒癮的落魄父親，從年輕演到老，日前還在香港評論協會拿下影帝，此次則是競爭男配角。此外，吳慷仁的封帝作品「富都青年」也闖入最佳亞洲華語電影名單，對上另2部台灣電影「周處除三害」、「關於我和鬼變成家人的那件事」。

吳慷仁(右)以「但願人長久」入圍香港金像獎最佳男配角獎。(取材自臉書)
吳慷仁(右)以「但願人長久」入圍香港金像獎最佳男配角獎。(取材自臉書)

此外，去年入圍金馬獎的「年少日記」黃梓樂、「白日之下」余香凝也在名單之中。

第42屆香港電影金像獎頒獎典禮將於4月14日晚間於香港文化中心舉行。

「年少日記」飾演兄弟的黃梓樂(左)入圍男配角，何珀廉入圍新演員。(圖／光年映畫提...
「年少日記」飾演兄弟的黃梓樂(左)入圍男配角，何珀廉入圍新演員。(圖／光年映畫提供)

香港 入圍 梁朝偉

上一則

賈斯汀受不了舊愛 密謀上歐普拉節目抖小甜甜真相

延伸閱讀

梁朝偉相隔10年再角逐金像獎影帝 大方回應現在心情

梁朝偉相隔10年再角逐金像獎影帝 大方回應現在心情
2024年香港金像獎公布 梁朝偉、吳慷仁強勢入圍

2024年香港金像獎公布 梁朝偉、吳慷仁強勢入圍
王菲談2046：王家衛變來變去 木村拓哉：幸好有梁朝偉

王菲談2046：王家衛變來變去 木村拓哉：幸好有梁朝偉
吳慷仁打敗梁朝偉拿下影帝 喊話「香港電影的魔力」

吳慷仁打敗梁朝偉拿下影帝 喊話「香港電影的魔力」

熱門新聞

塔羅牌老師艾菲爾以姓名學算出游錫堃將勝出立委院龍頭結果翻船。圖／摘自臉書

預測台立院龍頭翻船 塔羅牌老師遭酸「不會每次都矇對」

2024-02-01 18:44
楊紫瓊透露第一任婚姻離婚原因。（取材自微博）

楊紫瓊首談第1任婚姻：我生不出繼承人所以離婚

2024-01-30 22:39
台語歌手李素專日前上「新聞挖挖哇」分享過往經歷。圖／截自YouTube

現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下

2024-02-04 10:14
泰勒絲（右）拿到獎座後就低頭看獎座，還是沒看席琳狄翁。（摘自YouTube）

泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻

2024-02-05 09:32
楊貴媚把重心都放在家人跟工作，背後有其原因。(圖／桂田文創提供)

楊貴媚15年沒談戀愛 一生沒離開過父母、身後事想好了

2024-01-31 00:30
布萊德彼特（右）與安琪莉娜裘莉為了財產與小孩監護權大打離婚戰。（路透資料照片）

布裘最後法庭大戰 小布贏法國莊園、裘莉只能守住小孩

2024-02-03 17:35

超人氣

更多 >
福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡
南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...
全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業

全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業
不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期
紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多