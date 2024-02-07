梁朝偉改變演技 隔10年再爭香港金像獎影帝

梁朝偉在「金手指」中扮演金融詐騙集團首腦。(圖／龍祥提供)

第42屆香港 金像獎公布入圍 名單，去年在金馬獎大放異彩的港片「白日之下」是最大贏家，共計有16項提名，「年少日記」、「金手指」則緊追在後，各有12項，梁朝偉 以「金手指」隔10年再度角逐影帝，吳慷仁則以港片「但願人長久」角逐最佳男配角。

「白日之下」是香港金像獎入圍最大贏家，共入圍16項。(圖／双喜提供)

梁朝偉這回在「金手指」扮演金融詐騙首腦程一言，難得飾演反派，他曾直呼這個角色貪婪、狡猾，完全一改他先前的憂鬱扮相，整個拍戲過程都非常好玩；這次再度問鼎影帝，讓他直呼：「好開心，多謝所有投我票的人，也祝賀所有入圍者。」

在「白日之下」有突破性演出的林保怡，去年就已經提名金馬獎，此次角逐影帝，他則開心表示，隔沒幾天就要過年，正在年貨大街採買，「現在就像得獎了一樣開心，先上街買隻雞，用來謝神還願吧，謝謝大家」。

吳慷仁在「但願人長久」飾演染上毒癮的落魄父親，從年輕演到老，日前還在香港評論協會拿下影帝，此次則是競爭男配角。此外，吳慷仁的封帝作品「富都青年」也闖入最佳亞洲華語電影名單，對上另2部台灣電影「周處除三害」、「關於我和鬼變成家人的那件事」。

吳慷仁(右)以「但願人長久」入圍香港金像獎最佳男配角獎。(取材自臉書)

此外，去年入圍金馬獎的「年少日記」黃梓樂、「白日之下」余香凝也在名單之中。