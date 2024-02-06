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「甄嬛傳」前傳三年前寫好為何沒拍？網友說跟一禁令有關

娛樂新聞組╱即時報導
「甄嬛傳」的作者透露將拍「甄嬛傳」前傳「德妃傳」，劇本三年前就寫好了。(取材自微博)
「甄嬛傳」的作者透露將拍「甄嬛傳」前傳「德妃傳」，劇本三年前就寫好了。(取材自微博)

經典宮鬥劇「後宮甄嬛傳」播出超過10年，原作家流瀲紫在2021就寫完前傳劇本，且也已定好太后烏雅氏作為主角，可是眼看3年已過，拍攝卻沒有任何下文；在「甄嬛傳」裡反派「皇后」蔡少芬、「華妃」蔣欣等人，一個一個爆紅成為話題人物，只有飾演「安陵容」的陶昕然人氣平平，選擇結婚生小孩；近日陶昕然曬出29歲時素顏證件照，網友直呼可惜她的美貌了。

據TVBS報導，流瀲紫2021年透露已完成第三部戲劇作品「德妃傳」，也就是以雍正皇帝的母親太后烏雅氏為女主角，交代嶄新的人物和背景故事，流瀲紫指是她嘔心瀝血的創作。

為何戲沒下文，網友稱大陸當局2019年發布禁令，禁播娛樂性較強的古裝劇和偶像劇，此前也曾限制播出古裝宮廷劇，防範引發民群激進，因此「德妃傳」開拍才會杳無音信。

在「甄嬛傳」裡反派「皇后」的「安陵容」陶昕然人氣平平。（取材自豆瓣電影）
在「甄嬛傳」裡反派「皇后」的「安陵容」陶昕然人氣平平。（取材自豆瓣電影）

另綜合媒體報導，38歲女星陶昕然因出演「甄嬛傳」打開知名度，她曾自剖「安陵容」不紅、演藝事業沒大火，主因是自己選擇先結婚生小孩，但她仍自信地說，「我從來不後悔」。

日前陶昕然在微博更新近況，透露自己護照過期要重新辦理，畫面中的陶昕然濃眉大眼，素顏樣子完全不像她在「甄嬛傳」裡詭計多端又城府深的形象。

網友見到陶昕然10年前的證件照，紛紛留言，「安陵容原來這麼漂亮，近況也很美啊」、「大美人可惜了，等妳大紅大紫啊」。

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