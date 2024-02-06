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2024年香港金像獎公布 梁朝偉、吳慷仁強勢入圍

記者陳建嘉／即時報導
梁朝偉在「金手指」飾演反派主角。（龍祥提供）
梁朝偉在「金手指」飾演反派主角。（龍祥提供）

2024年香港金像獎公布入圍名單，去年在金馬獎大受注目的港片「白日之下」是入圍大贏家，共計有16項提名，「年少日記」、「金手指」則緊追在後各有12項入圍，至於「毒舌大狀」、「命案」則各有10項。梁朝偉在「金手指」飾演金融詐騙首腦程一言，精湛演技技壓全場獲得入圍，吳慷仁去年主演港片「但願人長久」也闖入最佳男配角名單。

吳慷仁在「但願人長久」飾演染上毒癮的落魄父親，與兩個女兒關係惡劣，日前還在香港評論協會拿下影帝，但此次是競爭男配角，吳慷仁的封帝作品「富都青年」則有入圍最佳亞洲華語電影，對上另兩部台灣電影「周處除三害」、「關於我和鬼變成家人的那件事」。至於去年入圍金馬獎的「年少日記」黃梓樂、「白日之下」余香凝也都有入圍，擔任金像獎協會主席的知名導演爾冬陞，同時也是兩部獨立電影「年少日記」、「白日之下」的監製，是幕後最為豐收的影人。第42屆香港電影金像獎頒獎典禮將於4月14日晚間7點30分於香港文化中心舉行。

第42屆香港電影金像獎入圍名單

最佳電影

毒舌大狀

白日之下

命案

金手指

年少日記

最佳導演

「白日之下」簡君晉

「年少日記」卓亦謙

「金手指」莊文強

「但願人長久」祝紫嫣

「毒舌大狀」吳煒倫

最佳編劇

「毒舌大狀」吳煒倫 張雲青 林偉文

「命案」游乃海 李春暉

「白日之下」唐翠萍 李卓風 簡君晉

「年少日記」卓亦謙

「金手指」莊文強

最佳男主角

「毒舌大狀」黃子華

「白日之下」林保怡

「年少日記」盧鎮業

「金手指」梁朝偉

「第八個嫌疑人」大鵬

最佳女主角

「白日之下」余香凝

「填詞L」鍾雪瑩

「4拍4家族」謝安琪

「毒舌大狀」王丹妮

「不日成婚2」衛詩雅

最佳男配角

「毒舌大狀」謝君豪

「白日之下」姜大衛

「但願人長久」吳慷仁

「年少日記」黃梓樂

「死屍死時四十四」李尚正

最佳女配角

「白日之下」梁雍婷

「年少日記」韋羅莎

「毒舌大狀」廖子妤

「毒舌大狀」楊偲泳

「不日成婚2」金燕玲

最佳新演員

「白日之下」許月湘

「1人婚禮」吳冰

「4拍4家族」陳諾霆

「年少日記」何柏廉

「但願人長久」謝咏欣

最佳攝影

「潛行」關智耀

「命案」鄭兆強 陶鴻武

「白日之下」流星

「年少日記」流星

「金手指」潘耀明

最佳剪接

「毒舌大狀」陳祺合

「命案」梁展綸 David Richardson

「白日之下」盧煒麟

「年少日記」陳曉進 卓亦謙

「金手指」張叔平 彭正熙

最佳美術指導

「金手指」

「年少日記」

「命案」

「白日之下」

「七月返歸」

最佳服裝造型設計

「死屍死時四十四」

「白日之下」

「命案」

「但願人長久」

「金手指」

最佳動作設計

「天龍八部之喬峰傳」

「命案」

「掃毒3之人在天涯」

「第八個嫌疑人」

「爆裂點」

「潛行」

最佳原創電影音樂

「4拍4家族」

「填詞L」

「白日之下」

「年少日記」

「金手指」

最佳原創電影歌曲

「4拍4家族」

「白日之下」

「金手指」

「填詞L」

「1人婚禮」

最佳音響效果

「白日之下」

「命案」

「第八個嫌疑人」

「爆裂點」

「金手指」

最佳視覺效果

「金手指」

「命案」

「七月返歸」

「斷網」

「爆裂點」

新晉導演

「毒舌大狀」吳煒倫

「第八個嫌疑人」李子俊

「白日之下」簡君晉

「年少日記」卓亦謙

「但願人長久」祝紫嫣

最佳亞洲華語電影

「滿江紅」

「周處除三害」

「關於我和鬼變成家人的那件事」

「富都青年」

「孤注一擲」

余香凝以「白日之下」入圍香港金像獎影后。（双喜提供）
余香凝以「白日之下」入圍香港金像獎影后。（双喜提供）
吳慷仁主演港片「但願人長久」入圍最佳男配角。（取材自官方臉書）
吳慷仁主演港片「但願人長久」入圍最佳男配角。（取材自官方臉書）

入圍 香港 梁朝偉

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