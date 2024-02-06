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白敬亭潮牌翻車 網轟：割韭菜

娛樂新聞組／綜合報導
白敬亭自創的服裝潮牌翻車了。(取材自微博)
白敬亭自創的服裝潮牌翻車了。(取材自微博)

「GOODBAI牛仔外套抽檢不合格」日前登上熱搜，據悉，這個品牌是由藝人白敬亭創立的，不少網友吐槽，「賣得貴就算了，品質還不合格」，更有人質疑，這又是一次割韭菜行為。

明星自創服裝潮牌在演藝圈司空見慣，「GOODBAI」是白敬亭2021年創立的品牌，主打服飾相關商品。T恤售價大約400元至699元（人民幣，下同，約97.9美元）；牛仔褲價格約999元。而這次被上海市監局通報PH值不合格的牛仔外套，網購價為699元。

質檢事件發生後，官方「GOODBAI」出面致歉，並承諾所有購買過該產品的消費者均可依原購買管道申請退貨退款。但還是有很多網友吐槽「GOODBAI」的品管。

有網友爆料，先前花了1999元買了羽絨服，到貨後發現衣領處有白花花的疑似頭皮屑東西，像是別人退貨的二手商品。

對此，有網友批評白敬亭利用自身影響力宣傳自己的品牌，根本就是割韭菜行為。還有人轟他，「本職幹不好，跨界賺錢還翻車」。

近年，白敬亭的演藝事業風生水起，去年主演的「長風渡」口碑創高，收穫高人氣，他還和劇中女主角宋軼傳出假戲真做，可說是愛情事業兩得意。如今自創潮牌卻傳出翻車。

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