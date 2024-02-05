春晚大驚喜？「繁花」、「仙劍三」齊聚第4次聯排

唐嫣面對熱情粉絲，特別比出愛心回應。(取材自微博)

每年一度的春晚「大戰」，從劇透就已經開始了。秀陣容、比咖位、拚創新，各大衛視及影音平台卯足了勁兒，希望為自家的春晚「預約」一撥觀眾。央視春晚日前進行到第四次聯排，有網友發現，胡歌 、唐嫣、辛芷蕾三人先後現身央視老樓，「繁花」劇組齊聚春晚，瞬間充滿了驚喜。

胡歌當天身穿長黑色大衣現身彩排，雖然戴著口罩，但還是可以看出精緻髮型，而他的挺拔身姿也讓人夢回「寶總」。胡歌面對鏡頭揮手示意，派頭十足。

隨後，「汪小姐」唐嫣也現身，她的造型和「繁花」裡一樣，髮型也依舊是一頭羊毛捲。聽到粉絲的熱情呼喊，唐嫣大方地比出「愛心」，相當親切。已經三次現身彩排現場的「李李」辛芷蕾，當天則穿著工裝褲搭中筒靴，展現幹練氣質。

據悉，這次春晚嘉賓還有劉詩詩 、楊冪 、關曉彤、曾舜晞、章若楠、王凱、檀健次、劉濤等人。

值得關注的是，胡歌、唐嫣的首次亮相，加上楊冪的前幾次彩排及劉詩詩的後續加盟，使得「仙劍三」四位主演在春晚實現了跨越時空的相聚。網友感慨萬分表示，「世界就是一個巨大的『仙劍三』。」

前幾次都參加彩排的楊冪，這次依然沒缺席，她穿著一襲黑色皮外套，披著一頭長髮，有種鬆弛又時髦的美感。不過她相當高冷，鮮少與媒體互動。

楊冪的前任魏大勛也來了，他當天身穿黑色羽絨服，不笑的時候簡直是孟宴臣上身，帥氣十足。