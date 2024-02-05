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白敬亭變身乘警 與丁勇岱成「冤種師徒」

娛樂新聞組／綜合報導
白敬亭在新劇中飾演青年乘警。(取材自微博)
白敬亭在新劇中飾演青年乘警。(取材自微博)

年代劇「南來北往」近日開播，白敬亭、丁勇岱變身「冤種師徒」，演繹新老乘警薪火相傳，共同見證40年激情昂揚的奮鬥歲月。

新快報報導，「南來北往」由高滿堂、李洲編劇，鄭曉龍、劉璋牧導演，劇集跨度40年，聚焦兩代鐵路公安幹警的工作與生活。年少氣盛的青年乘警汪新（白敬亭飾）與十年冤獄歸來的老刑警馬魁（丁勇岱飾）意外成為師徒，二人從相互不滿、矛盾重重、誤解不斷到攜手作戰、默契配合的故事，透過一列火車上的人生百態，一群鄰里間的人情冷暖，見證了中國鐵路40年的發展，和新老兩代鐵路乘警警魂的薪火傳承。

該劇導演鄭曉龍表示，「南來北往」呈現的是大院情懷、鐵路公安生活和警魂傳承。編劇高滿堂則透露，過去自己寫了「闖關東」、「鋼鐵年代」、「老農民」、「老酒館」等50多部電視劇，但是從來沒涉獵過公安題材，新鮮感很強烈。為此，高滿堂去了兩次濟南，採訪了刑警和乘警，「『南來北往』裡很多故事是根據他們講的素材進行二度創作的。從1978年到現在，從蒸汽機車、內燃機車到動車高鐵，鐵路的刑警乘警在車上經手的多是像丟包、丟孩子這樣的案件，而非殺人放火。」

同時，在編劇高滿堂看來，自己雖然寫的是40年一直在這條鐵路線上南來北往地奔波的鐵路公安，但還有一個重點，就是這40年上車下車的旅客，「形形色色的人，都帶著故事來，帶著故事走。這部劇裡寫了大概有20個乘客。在這40年裡的幾段故事，在人生的旅途上，他們上車下車，在命運的旅途上發生轉折。」

「南來北往」主演陣容也十分強大，白敬亭、丁勇岱、金晨、劉冠麟、劉鈞、左小青、姜妍、胡可、宋家騰、李乃文、倪大紅、王勁松、王迅、包貝爾、王小利、塗松岩等全員集結。其中，白敬亭和丁勇岱出演師徒，常常搞笑互懟。白敬亭表示，自己出演的青年乘警汪新在不斷歷練中，變得更加穩重成熟。拍攝期間，白敬亭感受最深的是每位演員都很厲害，大家到現場先坐在一起對戲，大家都賦予了角色很多自己的理解。在表演上，有些片段力求真實感，有些也要展現喜感，「總之，它會讓人代入自己，想起生活裡的喜怒哀樂。」白敬亭說。

而老戲骨丁勇岱出演老鐵路警察馬魁，丁勇岱表示，這是一位一生為工作獻身的鐵路刑警，同時也是缺失陪伴女兒成長的不稱職的父親。此外，還愛給徒弟挖坑，考驗他。另外，金晨飾演馬魁的女兒馬燕，她也和汪新情誼深厚，既互相幫助也鬥嘴鬧趣；左小青飾演沈大夫，是一位心懷大愛，溫柔細膩的女性。

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