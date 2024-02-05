老戲骨游本昌解讀「繁花」台詞：「不響」是在無聲中聽驚雷…

老戲骨游本昌演技精湛。(取材自微博)

在電視劇「繁花 」中，「90後」老戲骨游本昌老師驚喜出演「爺叔」，被觀眾譽為全劇「定海神針」。1933年出生的游本昌，已91歲高齡，仍以充沛的激情和持久的專注投入到表演中，舉手投足與眼神交匯之間，貢獻了無數個回味動人的瞬間。

近日，央視網財經紀實訪談節目「雲頂對話」中，特邀「爺叔」游本昌，藉由「繁花」台前幕後的故事，勾連起遊老從藝八十多年來風雨兼程的演藝生涯。

「不要當明星，要當藝術方面的專門家。」本期「雲頂對話」一開頭，游本昌言簡意賅的一句話，頗有振聾發聵的意味。

對於電視劇「繁花」中出圈的這句台詞：「不響最大」，游本昌是這樣看待的：「不響，不等於沒有內容。恰恰相反，是豐富的內容。於無聲中聽驚雷。」

從1984年登上春晚表演啞劇小品「淋浴」，到1985年因神話電視劇「濟公」而為廣大觀眾所知，再到2023年「繁花」中的「爺叔」重獲全民性的高熱度，游本昌之所以能呈現給觀眾數十年來依舊難忘的經典形象，正是因為他始終能夠以演員的素養嚴格要求自己，並始終懷抱一顆藝術家的初心，將每一次的表演昇華至藝術的高度。

談表演不止於表演，談藝術不止於藝術。游本昌在「雲頂對話」中，經常會將一些看似較為「落地」的問題，提升至一個更高的維度進行解答，這一方面源於其自身豐富的知識儲備與人生經歷，另一方面也離不開他看待問題的思辨性視角與一顆平常心。

被問到怎麼看待運氣二字？游本昌說，「運氣是有的，因為每個人都有他的根基。楊樹、柳樹、松樹、柏樹都是不同的……早了還是晚了？恰逢其時。」所謂「恰逢其時」，就是說一切在它該發生的時候，自然會發生。「你的標準、立場、態度和一切的修養水平，都體現在實踐中，你得每天實踐。人生如戲，戲如人生。」

另外一個問題，如何度過人生中那些「不響」的時刻？「要愛心中的藝術，不要愛藝術中的自己。自己是一個小我，是一滴水，要把自己的一滴水融入大海，就永不乾涸了。」游本昌給出的解答，總結為二字，是「無我」。若將自己看得太重，就勢必因為一時間得失而痛苦。

游本昌全心將自我投入表演藝術，以熱愛打磨角色，以韌性等待機遇，「把小角色當大角色來演，龍套當作主角來下功夫」。