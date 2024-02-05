我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約第三國會選區提前投票開跑 兩黨候選人衝刺

時報廣場地鐵巡邏機器人遭「撤職」 乘客：只是嚇唬人

白敬亭潮牌翻車了… 衣服檢驗不合格 網轟：割韭菜行為

娛樂新聞組／即時報導
白敬亭自創的服裝潮牌翻車了。(取材自微博)
白敬亭自創的服裝潮牌翻車了。(取材自微博)

「GOODBAI牛仔外套抽檢不合格」日前登上熱搜，據悉，這個品牌是由藝人白敬亭創立的，不少網友吐槽，「賣得貴就算了，品質還不合格」，更有人質疑，這又是一次割韭菜行為。

明星自創服裝潮牌在演藝圈司空見慣，「GOODBAI」是白敬亭2021年創立的品牌，主打服飾相關商品。T恤售價大約400元至699元；牛仔褲價格約999元。而這次被上海市監局通報PH值不合格的牛仔外套，網購價為699元。

質檢事件發生後，官方「GOODBAI」出面致歉，並承諾所有購買過該產品的消費者均可依原購買管道申請退貨退款。但還是有很多網友吐槽「GOODBAI」的品管。

有網友爆料，先前花了1999元買了羽絨服，到貨後發現衣領處有白花花的疑似頭皮屑東西，像是別人退貨的二手商品。

對此，有網友批評白敬亭利用自身影響力宣傳自己的品牌，根本就是割韭菜行為。還有人轟他，「本職幹不好，跨界賺錢還翻車」。

近年，白敬亭的演藝事業風生水起，去年主演的「長風渡」口碑創高，收穫高人氣，他還和劇中女主角宋軼傳出假戲真做，可說是愛情事業兩得意。如今自創潮牌卻傳出翻車。

上一則

上一代藝人都沒說…劉德華首談「隱婚」舊事：以為可以不公開

下一則

老戲骨游本昌解讀「繁花」台詞：「不響」是在無聲中聽驚雷…

延伸閱讀

有人送海釣豪禮 有人送滾毛器…明星送禮誰最摳？

有人送海釣豪禮 有人送滾毛器…明星送禮誰最摳？
無交集頂流女神一夜牽線 虞書欣約唐嫣海釣互相關注了

無交集頂流女神一夜牽線 虞書欣約唐嫣海釣互相關注了
迪麗熱巴「微博之夜」罕見同框黃景瑜 疑隔空放閃

迪麗熱巴「微博之夜」罕見同框黃景瑜 疑隔空放閃
微博之夜「緋聞情侶」難逃放大鏡 迪麗熱巴隔空放閃黃景瑜？

微博之夜「緋聞情侶」難逃放大鏡 迪麗熱巴隔空放閃黃景瑜？

熱門新聞

塔羅牌老師艾菲爾以姓名學算出游錫堃將勝出立委院龍頭結果翻船。圖／摘自臉書

預測台立院龍頭翻船 塔羅牌老師遭酸「不會每次都矇對」

2024-02-01 18:44
楊紫瓊透露第一任婚姻離婚原因。（取材自微博）

楊紫瓊首談第1任婚姻：我生不出繼承人所以離婚

2024-01-30 22:39
「主角」是張藝謀首部電視劇。（取材自微博）

繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演

2024-01-28 03:30
台語歌手李素專日前上「新聞挖挖哇」分享過往經歷。圖／截自YouTube

現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下

2024-02-04 10:14
楊貴媚把重心都放在家人跟工作，背後有其原因。(圖／桂田文創提供)

楊貴媚15年沒談戀愛 一生沒離開過父母、身後事想好了

2024-01-31 00:30
布萊德彼特（右）與安琪莉娜裘莉為了財產與小孩監護權大打離婚戰。（路透資料照片）

布裘最後法庭大戰 小布贏法國莊園、裘莉只能守住小孩

2024-02-03 17:35

超人氣

更多 >
現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下

現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下
經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」

經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」
笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道

笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道
蒙市華女失蹤案 目擊者收死亡威脅

蒙市華女失蹤案 目擊者收死亡威脅
中國股民湧美駐華使館微博 「長頸鹿」歪樓留言破14萬

中國股民湧美駐華使館微博 「長頸鹿」歪樓留言破14萬