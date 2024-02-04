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曝光高被指「震撼復出」 林熙蕾：沒說過要退休

娛樂新聞組╱綜合報導
林熙蕾在「繁花」中飾演「林太」，氣勢十足。(取材自微博)
林熙蕾在「繁花」中飾演「林太」，氣勢十足。(取材自微博)

台灣女神林熙蕾多年來曝光量減少，去年才開始陸續推出不少影視作品，演技依舊出色，獲得不少網友讚賞，不少人表示是「震撼人心」的復出；對此她強調，自己從來沒有退出螢光幕，只是因為照顧小孩而沒有接工作而已。

香港01報導，林熙蕾自2011年推出電影「奪命心跳」後就沒有新作品，同年她宣布結婚，婚後育有兩女兒，從此鮮少有影視工作，只有偶爾出席品牌活動而已。

10年沒拍戲，自2023年陸續推出電視劇「此時此刻」、「繁花」後，林熙蕾近來與天王劉德華合作的電影「紅毯先生」也準備上映，曝光率變高。一復出就拍到大製作「繁花」，林熙蕾說她很開心，現在朋友傳訊息或打電話時，會喊林熙蕾「林太」，還說「我可以來拜訪妳嗎？」她也妙回：「拿你房子來抵押，我考慮一下。」

林熙蕾在「繁花」中客串神祕角色「林太」，她雖然到第25集才登場，卻是全劇轉折重要關鍵，分別與重要角色寶總、盧美琳、李李等人交手，每一場戲都驚心動魄。對於這樣一個神祕、有分量的角色，林熙蕾表示，她到現場才給劇本，但化妝時是一套，化妝完已經又換了新版本，「完全猜不到導演王家衛想拍什麼」。

對於不少網友看到林熙蕾復出拍戲表示很開心，她說其實自己從來沒有退出過幕前，「其實我從來沒有說我退休，只是因為那時候結婚，很快就懷孕生小孩，過兩年又懷了第二胎，因為我是親力親為的人，我的小孩都是自己照顧的，那我沒有親人在身邊可以幫忙，所以這幾年來就是沒有時間去接其他的工作。」

繁花 退休 香港

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